Dommerbytte, straffebom og utvisning da LSK snudde og vant

LILLESTRØM/OSLO (VG) (Lillestrøm – Haugesund 2–1) Eliteserieoppgjøret på Åråsen inneholdt det aller meste. Etter kampen gikk Haugesund-trener Jostein Grindhaug ut mot egen spiller.

Dommervikar Rohit Saggi havnet i fokus etter at han måtte erstatte Kai Erik Steen ved halvtid. Foto: Fredrik Hagen

13. juni 2021 19:55 Sist oppdatert 6 minutter siden

Etter en mager sesongstart eksperimenterte LSK-trener Geir Bakke med formasjonen inn mot møtet med FK Haugesund. Fra start gikk han over til en trebackslinje, som fortsatt hadde svært liten eliteserieerfaring. LSK-treneren mener de har manglet noe i serieåpningen. Det fikk han se i dag.

– I det siste har vi slitt med å håndtere korridorspillet hos motstanderen. Vi har ikke vært raskt nok oppi situasjonene, og fått mange innlegg imot. Vi tenkte at vi må komme oss høyere med backene, samtidig som det kan være greit å støte mer opp i mellomrommet med en ekstra midtstopper. Det traff vi bra på i dag, sier Bakke til VG.

LSK viste tidlig at de ville. De startet kampen klart best med offensive backer, en skuddvillig Ifeanyi Mathew og generelt påskrudde spillere.

Midtbanestrategen Mathew satte keeper Egil Selvik på et par tøffe prøver innledningsvis, men det var gjestene som først fikk uttelling.

Forsvarsrot

En klønete kommunikasjonssvikt mellom ungguttene Lars Ranger og Philip Slørdahl sørget for at Sondre Liseth plutselig var alene igjennom med Mads Hedenstad Christiansen. Det nyinnkjøpte tilskuddet gjorde ingen feil, og dermed var gjestene foran.

Men det skulle ikke vare lenge. Vertene gikk rett i angrep, og skaffet seg et hjørnespark. Kaan Kairinens serve var av det utsøkte slaget, og fant Thomas Lehne Olsen inne i feltet. LSK-kapteinen satte pannebrasken til – via et FKH-bein – og i nettet.

Lagene var like langt på Åråsen.

Det var helt til Alexander Stølås var fryktelig klønete inne i eget felt. Først havnet han på etterskudd mot Lars Ranger, så satte han inn en skjebnesvanger takling. Dommer Kai Erik Steen var ikke i tvil, og pekte resolutt på straffemerket.

Derfra var Thomas Lehne Olsen sikker.

Thomas Lehne Olsen ble tomålsscorer mot Haugesund. Foto: Fredrik Hagen

Dommerbytte

Og om kampen ble dramatisk mot slutten av førsteomgang, skulle vi ikke få servert noe dårligere i den andre. Dommer Kai Erik Steen måtte gi seg, og inn kom Rohit Saggi, som dømte hele oppgjøret mellom Sandefjord og Molde lørdag.

Etter noen få sekunder på banen pekte Saggi på straffemerket. Kaarinen spilte igjennom mot Lehne Olsen, som så ut til å bli hektet av Stølås. Backen fikk dermed sitt andre straffespark mot seg i kampen.

Både Bengt Eriksen og Joacim Jonsson i Eurosports studio var lenge i tvil om straffesparket faktisk var riktig, men konkluderte til slutt med at det var riktig idømt av dommer Saggi.

– Jeg får en kakk på hælen, og da klarer jeg ikke stå på beina, sier Lehne Olsen til VG.

– Er det et klart straffespark?

– Han treffer meg i alle fall, sier Lehne Olsen, før Pål André Helland raskt skyter inn fra siden:

– Det er klink straffe. Det er ikke noe å lure på.

Kaarinen fikk selv prøve seg fra ellevemeteren, men keeper Selvik vartet opp med en sterk redning. Tross straffebommen fortsatte Lillestrøm å presse på, men det ville seg ikke.

Så skulle Saggi igjen havne i fokus. Tolv minutter før slutt barket alle de 22 spillerne sammen oppe ved Lillestrøms 16-meter. Tumultene endte med at innbytter Alioune Ndour fikk direkte rødt kort, sannsynligvis for å ha satt i gang det hele.

– Det er først og fremst fullstendig hodemist av oss som lag. Vi skal ha mål, også går vi inn og dytter på folk. Det må vi bare legge fra oss. Det er unødvendig. Jævlig skuffende, sier Sondre Liseth til Eurosport etter kampen.

Haugesund-trener Jostein Grindhaug mener opptrinnet var unødvendig.

– Jeg tror han får det fordi at han løper bort og involverer seg i noe han ikke har noe med. Dytten i seg selv er ikke rødt kort, men det er nok måten han kommer inn i situasjonen på. Jeg har ikke snakket med ham etter kampen, sier Grindhaug til VG.

Det stemmer ikke helt overens med hvilken oppfatning hovedpersonen selv hadde av situasjonen.

– Han dyttet vår spiller foran dommeren. Jeg bare forsvarte ham. Det er urettferdig. Jeg beskyttet bare medspilleren min, forklarte Ndour.

Ut mot egen spiller

Senegaleseren klappet ironisk til dommeren på vei av banen, og var tydelig uenig i avgjørelsen. Det synes ikke trener Grindhaug noe om.

– Det er ikke noe jeg liker. Jeg synes ikke han skulle involvert seg i situasjonen i det hele tatt. Når han først får det røde kortet, skal han legge seg flat og gå av. Det er sjelden det blir reversert et rødt kort i fotball, understreker treneren.

Et Haugesund med ti mann klarte aldri å få uttelling for den lille sluttspurten de satte i gang, og dermed tok LSK tre kjærkomne poeng.

– Lillestrøm var det beste laget. Vi spiller en svak kamp, noe jeg lar meg irritere over. Dette er noe av det svakeste vi har gjort på lang tid, sier Grindhaug, som innrømmer at de ble tatt på senga av formasjonsbyttet fra LSK.