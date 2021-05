Layouni forklarer tilten: – Jeg kom ikke hit for å leke

VALLE (VG) (Vålerenga – Rosenborg 1–1) Innbytterbenken og en klappstol fikk unngjelde da Amor Layouni (28) ble byttet ut i VIF-debuten. Nå forklarer han hvorfor.

9. mai 2021 22:48 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg var bare skuffet over min egen prestasjon. Jeg var forbannet på meg selv. Det var ikke noe mer. Jeg kom ikke hit for å leke; jeg kom hit for å vinne. Jeg gjør en dårlig kamp, så selvfølgelig er jeg forbannet på meg selv, sier Layouni på telefon til VG etter å ha forlatt Intility Arena sent søndag kveld.

– Så du var ikke forbannet fordi du ble byttet ut?

– Absolutt ikke. Hadde jeg vært trener, hadde jeg byttet ut meg selv. Men det er sesongpremiere, det kommer til å bli bedre. Dag-Eilev vet at jeg ikke er forbannet på ham.

Dag-Eilev Fagermo roser stjernesigneringens reaksjon etter 1–1-oppgjøret mot RBK.

– Veldig bra. Det viser engasjement og følelser. Han er litt skuffet over seg selv og sånt, men han har to-tre feite potensielle sjanser der han er mer eller mindre igjennom. Det liker jeg, at folk er forbannet fordi de vil prestere. Det viser at de har ambisjoner, sier Fagermo og utdyper:

– Det er det at han føler at han mislyktes litt i noen avgjørende situasjoner som kunne gitt oss scoring. Det er veldig bra at han har den sulten.

Vålerengas høyreback Christian Borchgrevink reagerer slik på lagkameratens reaksjon:

– Jeg hadde ikke forventet noe annet. Det er ingen som har lyst til å bli byttet ut i disse kampene. Vi har en veldig bra ellever og mange bra på benken. I løpet av en kamp må man gjøre bytter, men at ingen har lyst til å gå av, er bare en positiv ting.

Henrik Bjørdal hadde heller ingen innvendinger mot Layounis varmblodige oppførsel.

– Jeg tror Amor skal restituere seg og være klar til onsdag. Han har ikke spilt så mange 90-minuttere i oppkjøringen. Han må bygge seg opp, han også. Det er positivt at han er misfornøyd med å bli tatt ut. Han har et enormt vinnerinstinkt, så det var en vanlig reaksjon fra ham, sier VIFs midtbanespiller.