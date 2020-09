Den nedslående beskjeden bekymrer Molde-ledelsen

MFK var innstilte på å dra til Aserbajdsjan. Kampen mot Qarabag går høyst sannsynlig på nøytral bane. Likevel virker ei avklaring å være et stykke unna. Det skaper frustrasjon.

Nå nettopp

De siste ukene og dagene har det pågått en intens jobb innad i MFK for å få en avklaring på hvor kampen mot Qarabag faktisk skal spilles. Tirsdag er det fremdeles ikke kommet noen avklaring, men siste nytt er at Regjeringen ikke gir MFK dispensasjon fra karantenereglene. Det betyr at kampen høyst sannsynlig ikke spilles i Baku, noe Molde hadde belaget seg på.

MFK-direktør Ole Erik Stavrum sier dette til Romsdals Budstikke etter at vedtaket fra Regjeringshold ble klart: