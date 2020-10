Toppserien direkte: Sandviken er store favoritter

Selv om Sandviken er store favoritter, kan Røa finne motivasjon i at Sandviken har vært i dårlig form i serien i det siste. Tap for lag som Lyn og Klepp viser at det absolutt er håp for Røa om å ta poeng i dag.

