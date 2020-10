Dramatikk på tampen: Derfor vender ikke Svendsen tilbake til Molde – nå ser han ut til å havne i Brann

Molde-ledelsen hadde flere samtaler med Sander Svendsen mandag, men det ble ikke noe av overgangen. Istedenfor kastet Brann seg inn helt på tampen, og ser ut til å ha sikret seg Molde-gutten.

6. okt. 2020 00:48 Sist oppdatert nå nettopp

Like etter midnatt kom sjokkbeskjeden om at Sander Svendsen muligens signerer for Brann, om overgangspapirene blir godkjent. Dette melder Nettavisen.

Utover kvelden på mandag ble det tydelig at det ikke ble noen retur til MFK for den offensive spilleren, og det så lenge ut til at han skulle bli værende i Danmark.