Vålerenga slet lenge, men etter trenerens klare beskjed startet målfesten

Forhåndsfavoritt Vålerenga var klart best mot byrival Lyn.

Synne Jensen satte inn det viktige 1–0-målet for Vålerenga mot Lyn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

29. mai 2021 16:54 Sist oppdatert 6 minutter siden

Vålerenga – Lyn 4–0

Det hadde ikke gått mange minuttene før man kunne høre de danske beskjedene fra Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen. Spillerne hans er regjerende seriemestere, men slet lenge med å få hull på byllen i byderbyet mot Lyn.

Synne Jensen fikk kranglet inn 1–0 før pause. I hvilen ga treneren spillerne klar beskjed.

– Jeg var ikke fornøyd med førsteomgangen. Vi visste at det var en tøff kamp, så det handlet ikke om mål og sjanser, men jeg var ikke fornøyd med intensiteten. Presset og balltempoet vårt var for dårlig.

Dansken tok på seg skylden for den litt bleke førsteomgangen. Han følte han burde fokusert mer på intensiteten før kamp. Men etter å ha gitt spillerne klar beskjed om hva han forventet, var det et helt annet lag som kom ut de siste 45 minuttene. Elise Thorsnes la tidlig på til 2–0, før både hun og Jensen fikk én scoring til hver på overtid.

Mens de fleste som var ute kanskje nøt det varme knallværet under gjenåpningslørdagen i Oslo, så heten lenge ut til prege kampen om tre svært viktige poeng på Valles kunstgress. Men til slutt ble det likevel 4–0-seier og en skikkelig målfest for VIF.

De regjerende seriemesterne tapte mot Lyn i nest siste serierunde i fjor. Lørdagens seier ble dermed som en aldri liten revansje å regne mot byrivalen.

Tett førsteomgang

Vålerenga kom rett fra en feståpning og 5–3 mot Avaldsnes i første serierunde. Den gikk imidlertid for tomme tribuner. Mot byrivalen var det imidlertid 50 supportere på plass. Ikke like mange som lagene ville foretrukket, men bedre enn ingen.

Lyn skulle også serieåpnet forrige helg, men måtte vente grunnet karantene for Lillestrøm-spillerne.

Dermed ble det en skikkelig ilddåp for den ferske Lyn-treneren Tom Stenvoll.

Men laget hans klarte seg bra mesteparten av de første 45 minuttene. VIF var naturlig nok klare favoritter og hadde mesteparten av spillet, men Lyn slapp dem til få sjanser.

Så det satt langt inne for VIF, men etter 40 minutter fikk de hull på gjestenes forsvar. Amanda Andradóttir fikk slått en lav ball inn i feltet. En liggende Lyn-spiller fikk aldri ballen vekk. Dermed kunne Synne Jensen enkelt pirke inn 1–0.

Det hadde vært en litt daff førsteomgang i Oslo-varmen, men endelig kunne de 50 oppmøtte kjøre noen skikkelige jubelrop.

Jack Majgaard Jensen følte at laget hevet seg i annenomgangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

2–0 etter Ildhusøy-forarbeid

Rocketonene fra Jokke og Valentinernes «Sola skinner» ljomet ut av høyttaleranlegget i pausen. Arenaens DJ håpet kanskje på at det skulle sprudle litt også ute på kunstgresset i annenomgangen.

Og begge lag markerte seg mer fremover på banen de siste 45. Tempoet var høyere og sjansene flere.

Lyns Kristin Haugstad fikk en god mulighet fra skrått hold, men VIF-keeper Hannah Seabert fikk slått ballen unna.

Like etter ropte rasende Lyn-spillere på straffe, uten å få gehør. Istedenfor viste Celin Bizet Ildhusøy hvilke kvaliteter hun har en-mot-en da hun driblet seg frem på venstresiden. Foran boksen fant hun innbytter Elise Thorsnes. Veteranspissen kunne enkelt sette inn sitt første i VIF-drakten, etter at hun signerte for klubben i vinter.

Elise Thorsnes kom inn og puttet sine to første VIF-mål. Spissen kom fra Avaldsnes før sesongstart. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Målfest like før slutt

Lyn våget seg stadig frempå i forsøk på å komme inn i kampen igjen, men slet med å skape det helt store.

Istedenfor skulle VIF avslutte oppgjøret med scoringsfest. I overtidsminuttene scoret både Thorsnes og Jensen hvert sitt andre for dagen.

De måtte jobbe for scoringene, men VIF tok en oppskriftsmessig seier mot naboen.

Og dermed har de tatt seks poeng av seks mulige.