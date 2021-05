Ciljan henvises til benken mot Brann

Mens Carlo Holse og Guillermo Molins får tillit fra start av nok en gang.

Per Ciljan Skjelbred kom inn etter halvspilt kamp mot Glimt. Også mot Brann starter RBK-veteranen på benken. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Nå nettopp

LERKENDAL: Åge Hareide har valgt å starte med de samme elleve spillerne som fikk tillit mot Bodø/Glimt i forrige serierunde.

Det betyr at Per Ciljan Skjelbred starter på benken. Veteranen ble byttet inn og spilte andreomgangen mot Glimt 16. mai. Det var Skjelbreds første eliteserieminutter for sesongen. I ukene før seriestart var han ute med en kneskade.