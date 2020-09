Slik svarer treneren på spissens uttalelser om at de skal knuse Molde: – Jeg liker det

Franck Boli har sagt at Ferencváros kommer til å knuse Molde. Treneren hans, Serhiy Rebrov, liker mentaliteten til den tidligere Stabæk-spilleren og er ikke redd for at laget skal undervurdere Molde.

AKER STADION: Tirsdag kveld var det klart for den obligatoriske pressekonferansen til Ferencváros, i forkant av den første av to playoffkamper mellom Molde og den ungarske klubben. På pressekonferansen stilte hovedtrener Serhiy Rebrov og kaptein Gergö Lovrencsics og deres pressesjef og oversetter for anledningen.

Ferencváros, i likhet med Molde, har ikke vært i gruppespillet til Champions League siden 90-tallet. Den ungarske klubben var i Europa League-gruppespillet i fjor, hvor de endte på en tredjeplass.