Bare nesten på San Siro: Bodø/Glimt scoret to og rystet AC Milan

Den norske serielederen var nær ekstraomganger mot Milan.

Ulrik Saltnes bommet på en kjempesjanse på overtid. Her hjelpes en skuffet Saltnes på føttene av Jens Petter Hauge etter kampen. DANIELE MASCOLO / NTB scanpix

24. sep. 2020 22:27 Sist oppdatert nå nettopp

MILAN–BODØ/GLIMT 3–2

Ulrik Saltnes var alene gjennom mot Milan-keeperen på overtid og hadde alle tiders mulighet til å sikre ekstraomganger mot storheten. Avslutningen gikk over mål, og dermed er Bodø/Glimt ute av Europa Leage-kvaliken etter å ha scoret to flotte mål i Nord-Italia og presset hjemmelaget.

Trener Kjetil Knutsen var skuffet, men stolt etter nederlaget

– Vi kan reise hjem med hevet hode, sa han på en pressekonferanse vist på Direktesport.no etter kampen.

– Det er tungt at vi ikke får flere kamper i Europa. Det hadde vært fantastisk for de spillerne vi har. Det var nærme at vi kunne fått enda flere, sa han.

I ukene og dagene før den norske serielederens storkamp i Italia var det mye snakk om en viss kamp spilt i 1996. Rosenborgs bragd mot samme motstander for 24 år siden ble trukket fram som beviset for at det umulige er mulig.

Og et kort øyeblikk hadde gultrøyene storlaget i kne på bortebane. Den norske serielederen gikk uredd ut av startblokkene. Etter et kvarter vartet de opp med offensivt spill vi har blitt vant med å se i Eliteserien i sommer. Jens Petter Hauge stormet fram inn i Milans 16-meter, fintet bort en motspiller og la nydelig inn til Kasper Junker. Dansken som var tilbake fra start, bredsidet inn 1–0.

Scoret tre

Alle som håpet og trodde på en 1996–kopi kom raskt ned på jorda igjen. Hakan Çalhanoğlu viste kvalitet da han vendte bort Glimt-forsvaret og banket ballen i nettet bak en sjanseløs keeper Nikita Haikin. Hakan og Haikin skulle få mer med hverandre å gjøre, for utover i første omgang tok Milan mer og mer over.

Hakan Çalhanoğlu var i målform torsdag kveld. Luca Bruno / AP

Etter en snau halvtime var Çalhanoğlu tilrettelegger. Milans største stjerne Zlatan Ibrahimovic teste positivt for korona før kampen og ble erstattet av Lorenzo Colombo. Çalhanoğlus pasning nådde helt fram til bakerste stolpe og Colombo, som ordnet ledelse.

Den ledelsen sto til pause etter en omgang der Milan tok fullstendig over etter Junkers flotte scoring.

Nedturen fortsatte for Kjetil Knutsens menn like etter hvilen. Igjen var Çalhanoğlu involvert. Et hjørnespark ble lagt ut til tyrkeren, som fra 16 meter satte inn sin andre scoring for kvelden.

Veien fram til videre Europa–spill var blitt veldig lang for Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt var nær å sikre ekstraomganger mot Milan. DANIELE MASCOLO / NTB scanpix

Nydelig Hauge-mål

Håpet ble tent igjen like etterpå. Jens Petter Hauge har herjet med omtrent alt av forsvarspillere i Eliteserien denne sesongen, og markerte seg også mot Serie A-motstand da skuddet føyk i nettet bak Donnarumma.

Scoringen ga nordlendingene ny energi. Milan hadde tilsynelatende full kontroll på kampen og videre avansement, men ble gang på gang stresset av Bodø-lagets angrepsspillere. Hjemmelagets sisteskanse ble imidlertid ikke satt på de helt store prøvene, og Glimt var sårbare de gangene Milan fosset framover. Mange trodde nok kampen var avgjort da Alexis Saelemakers kom alene gjennom. Han lobbet ballen over keeper Haikin, men i siste sekund måket en skliende Brede Moe avslutningen.

De siste minuttene presset Bodø/Glimt for en utligning, og både Ola Solbakken og Ulrik Saltnes var svært nære å sørge for ekstraomganger i Milano. Slik gikk det ikke, og kampen endte med hjemmeseier. Dermed er det slutt for Glimt i årets europacup.

– Han tenker helt sikkert på den, men vi står sammen når vi vinner og sammen når vi taper. Sånn er livet, sa Kjetil Knutsen om Saltnes´ bom på overtid.