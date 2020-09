Mjelde tar over som Øygarden-trenar

Etter ein langvarig prosess er det endeleg klart at Bryant Lazaro har fått sparken som trenar for Øygarden FK. Mons Ivar Mjelde tek over.

18. sep. 2020 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

Etter ein noko skuffande sesong, ligg Øygarden FK på kvalifiseringsplass i 1. divisjon. Laget vann førre kamp mot KFUM, men det var ikkje nok til å berga hovudtrenar Bryant Lazaro sin jobb.

I ei melding frå styret skriv Marianne Bjorøy følgjande på klubben si heimeside: