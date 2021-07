Tallknusernes dom: Så stor er sjansen for at Brann rykker ned

– Det er mye håp, sier forsker.

Brann har tapt ni av tolv kamper så langt. Mandag gikk det galt igjen mor Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Brann har fem poeng på tolv kamper. Du trenger ikke å være statistiker for å skjønne at det er tall det stinker nedrykk av.

Norsk Regnesentral har likevel simulert resten av kampene i Eliteserien 50.000 ganger. Resultatene viser at det er håp i hengende snøre.

– Det ser ikke sånn veldig bra ut for Brann. Sannsynligheten vi har for at Brann rykker ned, er 72,6 prosent, sier seniorforsker Håvard Goodwin før kampen mot Tromsø.

Brann rykket også ned i 2014. Da vant Mjøndalen etter to kvalifiseringskamper. Foto: Terje Bendiksby / NTB

For dem som opererer med halvfulle glass, betyr det at Brann berger plassen i litt mer enn ett av fire tilfeller.

Statistikerne har dessuten tatt utgangspunkt i at kvalifiseringsplass (14. plass) gir nedrykk annenhver gang. Sjansen for direkte nedrykk beregnes til 65,8 prosent.

– Det er mye håp, sier Goodwin, som påpeker at det er mange kamper igjen og mye som kan skje.

Fakta Slik har de regnet seg frem De gjenværende kampene er blitt simulert 50.000 ganger på en datamaskin, med 50.0000 tilhørende tabeller. I 72,6 prosent av tilfellene har Brann rykket ned. Hvert enkelt lag har et tilhørende styrketall basert på hjemmebanefordel og prestasjoner tidligere denne sesongen. Da har det betydning hvilke lag man har møtt, og om man har tapt eller vunnet med store sifre. Styrketallet er derfor ikke nødvendigvis tilsvarende tabellplassering. Formutvikling er ikke tatt hensyn til. Dersom et lag havner på kvalifiseringsplass, er det i denne modellen beregnet 50/50 sjanse for å klare seg. Vis mer

Ekspertene: Dette blir avgjørende

– Jeg tror det eneste som kan gi Brann håp, er at lagene rundt ikke ser ut til å plukke så mange poeng de heller, sier fotballtrener og Eurosport-ekspert Eline Torneus.

Nå skal Brann spille tre hjemmekamper på rad, alle mot overkommelig motstand i form av Tromsø, Mjøndalen og Sandefjord. Torneus tror Brann egentlig trenger ni poeng på disse kampene.

– De neste tre kampene blir helt avgjørende for å gi Brann litt tro og selvtillit inn mot høstsesongen.

Eline Torneus er utviklingsansvarlig i Røa IL og fotballekspert for Eurosport. Foto: TVNorge / NTB

Tor Ole Skullerud, tidligere topptrener og ekspertkommentator for Eurosport, mener det er én ting som taler til Branns fordel:

– Det er bra trøkk i dem, det virker ikke som noen har gitt opp. De trenger bare så sårt en god opplevelse, en seier som kan binde dem sammen. Denne energien må de dyrke for alt det er verdt.

Både Torneus og Skullerud tror sommerens overgangsvindu kan bety være eller ikke være for Brann.

– Jeg tror de trenger forsterkninger i begge ender av banen. Aller helst en spiss av et kaliber som kan gjøre noe med effektiviteten, som gjør at de scorer flere mål. Og om ikke de nye midtstopperne Sané eller Gerson kan bidra til å tette igjen, må de vurdere noe der og, sier Skullerud.

Lars Krogh Gerson kom til Brann i sommer, men det skulle vise seg at skaden han kom til Bergen med var mer alvorlig enn ventet. Vieux Sané har ikke spilt fotball på høyt nivå siden 2019, men fikk sin første Brann-start i forrige kamp mot Kristiansund.

Tor Ole Skullerud har blant annet vært trener for Molde og Norges U21-landslag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Gullet kan fremdeles komme hem

Hvis Brann skulle finne på å vinne resten av kampene, vil det bety 59 poeng. Det ville holdt til gull i for eksempel 2011, men Goodwin har en dårlig nyhet:

– Jeg ser at Brann ikke har blitt seriemestre i noen av våre 50.000 simuleringer, så det er nok ganske usannsynlig.

Størst sjanse er det for at Molde tar seriegull, ifølge modellen. De vinner serien i mer enn én av tre simuleringer, mens Bodø/Glimt og Kristiansund beregnes til å ha 11,2 prosent sjanse.