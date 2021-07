Donnarumma ble Italia-helten: – Det blir galskap i Italia

LONDON (VG) (Italia - England 1–1, 3–2 på straffer) Italia-keeper Gianluigi Donnarumma (22) reddet tre av fem straffespark, og ble den største helten da Italia vant EM for første gang siden 1968.

12. juli 2021 00:11 Sist oppdatert nå nettopp

fullskjerm neste HELTEN: Gianluigi Donnarumma ble Italia-helt i straffesparkkonkurransen. 1 av 5 Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Først stoppet Donnarumma Marcus Rashford, så Jadon Sancho, og til slutt Bukayo Saka.

Det ble avgjørelsen for at Italia for andre gang i historien har vunnet fotball-EM.

– Det blir galskap i Italia, skriver den italienske avisen Gazzetta.

Etter finalen ble det klart at Donnarumma er kåret til EMs beste spiller.

Keeperen er bare 22 år, men har allerede rukket å spille 32 landskamper for Italia. I de kampene har han aldri sluppet inn mer enn ett mål. For tiden blir det spekulert i om han forlater barndomsklubben AC Milan.

Etter premieseremonien ble Donnarumma stående lenge på gresset med mobiltelefonen sin og feiret med sine nærmeste på FaceTime.

– Vi slapp inn mål med en gang, og vi slet. Men så dominerte vi. Gutta var fantastiske. Det er en viktig seier for alle mennesker og for alle supporterne. Vi er glade, og jeg håper de feirer, sier Roberto Mancini til den italienske TV-kanalen Rai.