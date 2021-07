Mancini tok til tårene og hyllet Donnarumma: – Verdens beste keeper

OSLO/LONDON (VG) (Italia - England 1–1, 3–2 på straffer) Italia-keeper Gianluigi Donnarumma (22) reddet tre av fem straffespark, og ble den største helten da Italia vant EM for første gang siden 1968.

12. juli 2021 00:11 Sist oppdatert 8 minutter siden

PREGET: Roberto Mancini er tydelig rørt i det han løftes opp av Leonardo Bonucci etter at EM-trofeet var i boks.

Først stoppet Donnarumma straffesparket til Marcus Rashford, så Jadon Sancho, og til slutt Bukayo Saka.

Det ble avgjørelsen for at Italia for andre gang i historien har vunnet fotball-EM.

– Vi er veldig heldige som har Donnarumma. Jeg var sikker på at han kom til å redde noen straffer. Han er verdens beste keeper. Han er en vidunderlig fyr og en utrolig keeper, sier Italia-manager Roberto Mancini på pressekonferansen etter kampen.

– Dette er utrolig. Helt utrolig, sier Leonardo Bonucci.

For Italia-sjefen ble det hele overveldende. Han tok til tårene etter triumfen.

– Jeg kom hit og så alle guttene og jeg innså ikke at vi faktisk hadde klart det. Det er så vanskelig å se på en straffekonk.

– Vi har ventet på dette øyeblikket siden 2012. Vi har jaktet på det. Det viser styrken i å tro at man kan utrette noe. Vi ønsker å vise unge spillere hva det vil si å være profesjonelle og disiplinerte på det øverste nivået, sier Bonucci.

– Pokalen kommer hjem med oss til Roma.

Etter finalen ble det klart at Donnarumma er kåret til EMs beste spiller.

– Jeg er heldig fordi jeg har spilt med Gianluigi Buffon. Nå har jeg spilt med Gianluigi Donnarumma og det er det samme, sier Italia-stopper Giorgio Chiellini til ITV.

Keeperen er bare 22 år, men har allerede rukket å spille 32 landskamper for Italia. I de kampene har han aldri sluppet inn mer enn ett mål. For tiden blir det spekulert i om han forlater barndomsklubben AC Milan.

Etter premieseremonien ble Donnarumma stående lenge på gresset med mobiltelefonen sin og feiret med sine nærmeste på FaceTime.

– Vi innser ikke engang det vi har klart å oppnå. Det italienske folket fortjener virkelig dette etter en vanskelig periode, sier Mancini.