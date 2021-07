Brann-treneren får kritikk av ekspertene: – Ikke noe trygghet eller kontinuitet

– Det er det perfekte bildet på hvor mye de famler, sier Erik Huseklepp om alle Branns endringer.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen er bekymret over manglende kontinuitet i laget. Foto: Eirik Brekke

Heng med nå:

I løpet av de 13 kampene Brann har spilt i år, har trener Kåre Ingebrigtsen tatt ut elleve forskjellige lag.

Lørdag stilte Brann med en endret startellever for syvende gang på rad.

En ekstra gjennomgang viser at det totalt ble gjort ti endringer på laget i løpet av kampen.

– Det er altfor mye. En del av dem var nødvendige og en del av dem var fordi vi måtte prøve å få til noe, for det var ikke så mye som fungerte mot Tromsø, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Sliter med relasjoner

Brann-treneren sier han mot Tromsø for første gang i år opplevde at laget ikke hang sammen og «ikke så ut som et lag».

– Vi sliter med relasjoner og samhandling, sier Ingebrigtsen.

Brann-keeper og veteran Håkon Opdal påpeker at det ikke var optimalt med så mange endringer i laget.

– Det er ikke ønskelig. Det gjør absolutt noe med oss. Litt utskiftninger er naturlig, men litt mer kontinuitet vil være ønskelig for å få ting til å sitte, sier 39-åringen.

– Litt mer kontinuitet vil være ønskelig, sier Håkon Opdal (til v.), som ble kastet inn i startoppstillingen like før avspark i kampen mot Tromsø lørdag etter at Eirik Holmen Johansen skadet seg på oppvarmingen. Foto: Eirik Brekke

– Hva forventer man da?

Brann-treneren får kritikk fra flere hold for håndteringen av laget den siste perioden.

– Jeg er veldig kritisk til alle skiftene. Jeg har tro på å gjøre så få endringer som mulig fra kamp til kamp, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

– De prøvde alt, men det er kanskje akkurat det man ikke bør gjøre når det er så lav selvtillit, fortsetter han – og kaller endringene «det perfekte bildet på hvor mye Brann famler».

Også Eurosports fotballekspert, Joacim Jonsson, mener det endres for mye i laget.

– Det er mange posisjonsbytter underveis i kampene. Hva forventer man da? Hva forventer man da av et lag som er usikre, nervøse, redde og stresset? Det er ikke noe trygghet eller kontinuitet, sier svensken i podkasten «Indre Bane».

Fakta Ingebrigtsens endringer underveis i Brann – Tromsø 25. minutt: Høyreving Moonga Simba og spiss Daouda Bamba byttet plass. Det samme gjorde indreløperne Mathias Rasmussen og Kasper Skaanes. 45. minutt: Jon-Helge Tveita inn for vingen Moonga Simba, men som indreløper. Rasmussen flyttet opp som spiss. 71. minutt: Midtstopper Vieux Sané inn for Daniel Pedersen. Ole Martin Kolskogen byttet side i midtforsvaret fra høyre til venstre. Kristoffer Barmen ble flyttet opp på midtbanen. 86. minutt: Midtbaneanker Kristoffer Barmen og spiss Mathias Rasmussen byttet plass. Begge ble flyttet inn i sin tredje posisjon for kampen. 90. minutt: Filip Delaveris inn for Robert Taylor på venstrekanten. På overtid: David Møller Wolfe inn for Ole Martin Kolskogen i midtforsvaret. Vis mer

Kristoffer Barmen spilte i tre posisjoner mot Tromsø. Foto: Silje Katrine Robinson

– Det tror jeg de også skjønner

Ingebrigtsen svarer følgende på kritikken fra Huseklepp og Jonsson:

– De må sette seg inn i skadesituasjonen vår. Da er det ikke noe problem å forstå hvorfor det har blitt sånn.

– Hadde vi hatt muligheten til å sette et lag og spille med den samme elleveren, så hadde vi gjort det for lenge siden. Det tror jeg de også skjønner, sier Ingebrigtsen.

Mathias Rasmussen og Kristoffer Barmen var begge innom tre posisjoner i løpet av Tromsø-kampen. Brann brukte fire forskjellige spillere på spissplassen i løpet av de 90 minuttene.

– Foruten de tvungne byttene; vil ikke spillerne prestere bedre om de får mer tid i én og samme posisjon?

– Vi er ikke i posisjon til å gjøre det. Det handler om å vinne enkeltkamper og om å få med seg noe der vi er nå, svarer Ingebrigtsen.

Han sier følgende om alle byttene i Tromsø-kampen:

– Vi gjorde byttene fordi ting ikke fungerte. Vi kunne ikke fortsette på samme vis i 90 minutter. Da tror jeg det hadde gått «gæli».