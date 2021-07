LSK-treneren om medaljeprat: – Cut the crap

BEKKESTUA (VG) 3–2-seieren borte over Stabæk var den åttende Lillestrøm-kampen på rad uten tap. Geir Bakke sier imidlertid klart fra om hva han mener om medaljespørsmål.

KLAR TALE: Geir Bakke var en fornøyd herremann etter nok en kamp som ga poeng. Medaljemuligheter er han likevel ikke med på å hausse opp. I hvert fall ikke ennå.

– Ja, jeg er i godt humør! Vi har jo vunnet fotballkamp! Vi leverer varene og har fått mange jevne kamper til å bikke i vår retning. Det er ofte slik at man får selvtillit når man er i flytsonen, sier LSK-treneren da VG påpeker at han har smilt bredt i nærmere ti minutter i pressesonen på Nadderud.

Bakke har nettopp ledet sitt Lillestrøm til nok en seier da VG prater med ham. Forrige gang Lillestrøm gikk av banen med et tap var 30. mai (0–1 borte mot Kristiansund).

Nå ligger Lillestrøm på sjetteplass i Eliteserien med 21 poeng. Kristiansund ligger som nummer tre med 23 poeng. Lillestrøm har én kamp til gode.

– Jeg hører flere skal drive å skrape ut medaljesnakk fra spillerne her. Cut the crap. Vi har masse vi må bli bedre på før vi kan tenke i de baner. Jeg er ikke i nærheten av å tenke på det, sier Bakke før VG i det hele tatt rekker å spørre om tabellsituasjonen.

– Hvorfor er du ikke i nærheten av å tenke på det?

– Vi har spilt litt over en tredjedel av sesongen og har et ok poengsnitt, ja. Men vi får se etter 20 kamper. Jeg gidder ikke å snakke om hvordan det skal se ut før det, svarer 51-åringen.

Lillestrøms toppscorer med elleve mål på tolv kamper, Thomas Lehne Olsen, er på lik linje som sin trener lavmælt på spørsmål om LSK nå kan anse seg selv som en medaljekandidat.

– Nei, absolutt ikke. Vi jobber knallhardt og selv om vi vinner gjør vi en bob bob andre omgang. Vi har mye å jobbe med fortsatt og da skal ikke vi tenke på det.

Han er uansett klar på at det er godt å være Lillestrøm-spiller om dagen.

– Vi er en fin gjeng som står opp for hverandre. Folk går svimle av banen og har vondt i både lysker og hamstringer. Folk ofrer alt for hverandre og da er det lett å få ut det beste av seg selv.

Samtidig som Lillestrøm er i god flyt, møtte de også et Stabæk-lag som er på helt andre enden av skalaen. De blåkledde har ikke vunnet en kamp i Eliteserien siden 27. mai og ligger helt sist på tabellen.

Det tror Fredrik Krogstad var med på å bikke poengene i LSKs favør på det han beskriver som en «middels kamp». For han er det nærmest uvirkelig at Lillestrøm er i en såpass god flyt.

– Jeg har vært i LSK i mange år og aldri opplevd en slik bølge som vi har nå. Det har pleid å være i motsatt ende hvor det svinger mye i resultatene. Nå er vi en fin gruppe som jobber hardt for hverandre og jeg tror samholdet er nøkkelen til disse resultatene, sier han.

26-åringen legger seg også på samme linje som Lehne Olsen og Bakke om medaljeprat, men slipper seg likevel litt mer opp utover i svaret.

– Vi gjør ikke det. De fleste her vet det kan snu fort. Seriestarten var ikke bra, men så snudde vi en vond trend. Vi skal ha beina plantet på jorda, men det er gøy å være med i toppen. Om vi kommer oss gjennom kampene nå med poeng så er det selvfølgelig lov å håpe om medalje. Innad er det jo det vi går for.