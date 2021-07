Kåre Ingebrigtsen svarer styrelederen: – Må vel kappe hodet av en eller annen

BERGEN (VG) Brann-trener Kåre Ingebrigtsen mener styreleder Birger Grevstad ikke har så mye valg i dagens skjebnemøte.

FRYKTER INGENTING: Kåre Ingebrigtsen var syrlig i sin respons til Brann-styreleder Birger Grevstad da VG møtte ham etter mandagens trening. Foto: Hallgeir Vågenes

19. juli 2021 14:32 Sist oppdatert nå nettopp

VG fikk en rask prat med trener Kåre Ingebrigtsen etter at han gikk av treningsfeltet mandag – kort tid før styremøtet som avgjør hans skjebne.

Branns styre holder krisemøte digitalt klokken 15 etter søndagens 1-1-resultat i bunnkampen mot Mjøndalen. Etter kampen uttalte styreleder Birger Grevstad at «ingen i Brann er fredet».

– Når styrelederen går ut på den måten som i går, må han vel kappe hodet av en eller annen i dag, sier Ingebrigtsen til VG.

Han legger til at han ikke redd for å miste jobben. Brann ligger nest sist i Eliteserien med kun 7 poeng på 14 kamper. Flere eksperter og kommentatorer mener Ingebrigtsen ligger tynt an, men også at Branns problemer stikker dypere enn hvem som er hovedtrener.

Videre sier han at han ikke har vært i dialog med Grevstad i dag. Etter treningen kjørte han fra stadion, selv om det fortsatt var folk på feltet.

– Frykter du at dette var din siste trening med Brann?

– Jeg frykter ingenting. Det er for ufarlig med fotball til at man kan gjøre det.

Han tror ingen andre kan gjøre at Brann blir et bedre lag enn det han og resten av trenerteamet som er her i dag kan.

– Hva skal en annen trener gjøre? Klubben har valgt å gå for unge spillere, helst fra Bergen. Vi har ikke penger heller. Om noen klarer det med en «quick fix» må de springe å hente den personen. Da er det ingenting å lure på.

Samtidig påpeker han håper det blir en konklusjon snarest.

– Styret må bestemme seg og ikke la det dra ut. Vi kan ikke holde på med møter i mai, juni og juli. Det går ikke, sier trønderen.

Styreleder Grevstad har ikke besvart VGs henvendelser mandag.