NFF bekrefter VAR-tiltak

NFF gjør konkrete endringer i bruken av VAR for å redusere tidsbruk.

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sin hjemmeside.

– Tid er en kritisk suksessfaktor, og vi er ikke fornøyd med tidsbruken i enkeltsituasjoner og da spesielt offsidesituasjoner. Dette har vi gjort noe med. Vi har nå gitt et mandat til dommere som håndterer VAR VARVideo Assistant Referee (VAR) er et støtteverktøy for dommere i fotballkamper. Bruk av video skal hjelpe dommere med å ta korrekte avgjørelser. VAR-dommerne sjekker kampavgjørelser for "klare og åpenbare feil" kontinuerlig gjennom fotballkamper. om at dersom det er kompleks og marginalt skal de støtte dommerens avgjørelse ute på banen, sier dommersjef Terje Hauge til NFFs hjemmeside.

– Vi må unngå hendelser som vi hadde i Odd – Vålerenga i helgen. Alle er enige om at syv minutter er altfor lang tid, sier Hauge.

Se den nevnte situasjonen under:

Tidligere tirsdag kom Norsk Toppfotball (NTF) med krav om endringer til VAR:

– Vi er nødt til å gjøre noe med dagens VAR-situasjon, skrev styreleder i Norsk Toppfotball (NTF), Cato Haug, i en pressemelding.

Nå har NFF lyttet, og tar tak.

– Når vi går inn i marginale offsideavgjørelser og ser at dette vil ta tid, så støtter vi dommerens avgjørelse og går ikke inn på lange utredninger, fortsetter Hauge til NFF.

– Når vi går inn i marginale offsideavgjørelser og ser at dette vil ta tid, så støtter vi dommerens avgjørelse og går ikke inn på lange utredninger, fortsetter Hauge til NFF.

NFF opplyser følgende angående VAR så langt denne sesongen med det nye verktøyet:

«Fakta så langt med VAR i Eliteseriens 122 første kamper viser at det på disse kampene har vært 31 VAR-situasjoner. Dette gir et snitt på en VAR-avgjørelse per 3,9 kamp. Et snitt som er høyere sammenlignet med andre land og UEFA».

Da VG snakket med Cato Haug på mandag uttalte han at de så etter kortsiktige tiltak som kunne bedre VAR-opplevelsen.

– Nå har det gått fire måneder og vi har gjort oss mange erfaringer både på godt og vondt. Vi må diskutere hva vi kan bli bedre på og ta en grundig evaluering etter sesongen. Vi registrerer hva supporterne og andre grupperinger mener. Vi ser det samme som dere. Det er noe bra, men så er det noe som åpenbart har forbedringspotensial, sier Haug.

– Vi skal ikke ta noen stor evaluering etter fire måneder og avvikle VAR. Vi må puste med magen, så setter vi oss ned og ser hva vi skal gjøre etter sesongen. Jeg skal ikke forskuttere hva som skjer da, fortsetter NTFs styreleder.

Lillestrøm var i sin tid den eneste av 32 klubber som stilte seg mot innføringen av VAR tilbake i 2021. I en kommentar publisert på mandag skrev Vålerenga-styreleder Tuva Ørbeck Sørheim at «de tok feil». Samtidig ber hun de andre eliteserieklubbene om å ta en ny vurdering.

«Sammen kan vi rette opp feilen vi begikk høsten 2021», avslutter hun.

Haug er imidlertid klokkeklar på at VAR har kommet for å bli.

– Det er alltid en vei tilbake, så sant man ikke er død. Men det ville vært veldig rart å implementere et system som hele Europa har gjort, for så å gå tilbake på det etter fire måneder. Det er uaktuelt, men vi må forbedre det og optimalisere det som allerede eksisterer, sier han.