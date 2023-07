Akor Adams befestet sin posisjon som toppscorer: – Det finnes ingen grense

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Aalesund 5–1) Aalesund scoret først, men et rødt kort etter et «karatespark» ble starten på en målfest av de sjeldne på Åråsen.

FLY SOM FUGLA: Lillestrøm banket Aalesund på eget gress, etter at bortelaget fikk en spiller utvist.





Rødt kort, filming, gult kort til trener og scoringer begge veier. Hengekampen mellom LSK og Aafk onsdag hadde det meste. Blant annet enda et mål av Akor Adams. De eneste som sto igjen uten noen ting var Aalesund.

– Det er ingen grense (på hvor mange han kan score). Jeg har et mål, men jeg begrenser meg ikke, sier Adams til VG etter kampen.

Han står nå med 15 mål på 14 kamper, og mange venter bare på når en klubb i Europa skal punge ut for spissen.

– Jeg tenker bare på kampen om tre dager. Det er trening i morgen. Jeg tar det som det kommer, sier Adams på spørsmål om han tror han spiller i Lillestrøm i august.

Thomas Lehne Olsen fortsatte og scoringsshowet etter to mål mot Sandefjord sist. I dag ble det to nye mål på spissen fra Moelv.

– Det at får meg noen mål er godt for selvtilliten min. Jeg håper jeg kan gjøre det så bra at jeg kan bidra med mitt beste så vi kan ta flere trepoengere, sier Lehne Olsen til TV 2.

Det var imidlertid Aalesund som kunne juble først. Isaac Atanga sendte iskaldt vann i årene på Kanarifansen tidlig i den første omgang. Aafk fikk plutselig enorme kontringsrom, og Atanga viste fram noe av det han er hentet til Sunnmøre for å gjøre.

Først en dragning, før han plasserte ballen vakkert i det lengste hjørnet.

Skulle oppturen endelig starte for et nedrykksplassert Aalesund?

SOLOPRESTASJON: Isaac Atanga sendte Aafk i ledelsen på Åråsen.

Opptursskipet skulle iallfall få et saftig skudd for baugen 23 minutter inn. Amidou Diop hoppet inn i Thomas Lehne Olsen i det LSK selv kalte et «karatespark» på Twitter.

Dommer Kristoffer Hagenes dro det røde kortet opp av lomma. Aafk skulle spille de siste 70 med en mann mindre.

– Jeg mente ikke å gjøre det, sier Diop til VG.

– Var det riktig å gi deg det røde kortet?

– Ja, men samtidig så mente jeg det ikke. Jeg er veldig lei meg.

UTVIST: Hagenes var kjapt oppe med det røde kortet.

Det utnyttet hjemmelaget. Ylldren Ibrahimaj utlignet med en nydelig ball opp i det lengste hjørnet.

LSK tok naturligvis over med en mann mer, og mot slutten av omgangen kom scoringen. På en corner, som følge av en strålende Sten Grytebust-redning, var Aafk-keeperen uheldig.

Han reddet Vetle Skjærviks heading med foten, men sparket den opp i egen arm og inn i mål. Lillestrøm hadde snudd kampen.

Det hadde vært stille fra Eliteseriens toppscorer, men ti minutter inn i den andre omgangen ville Akor Adams være med på festen. LSK hadde spilt bortelaget lave og da Gjermund Åsen kom seg inn i feltet og fant Adams foran mål, var det aldri noe tvil. 3–1.

TO AV TO: Simon Mesfin står med hundre prosent seiere på sine to kamper som hovedtrener i Lillestrøm.

Da var det heller aldri tvil om hvor de tre poengene skulle ende. Foruten et og annet tilløp, hadde Aalesunds ti mann lite å by på. Lillestrøm eide kampen og Aafk fikk knapt røre ballen.

Derfor var det heller ikke en stor overraskelse at Thomas Lehne Olsen meldte seg på. Med ballen i beina fikk han vendt seg rundt og lagt ballen oppe i nettmaskene. LSK hadde scoret fire for andre kamp på rad.

Men målscoreren fra Moelv ville ha mer. På en corner lurte han seg inn på bakerste og headet ballen i en vakker bue over Grytebust.

Et sluttkjørt Aalesund hadde ingen sjanse med en mann mindre. LSK vant for andre gang uten Geir Bakke.

Aalesund står igjen med fattige sju poeng på jumboplass.