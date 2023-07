Anklager om overgrep ryster fotball-VM

AUCKLAND (Aftenposten): VM-treneren etterforskes for seksuelt misbruk internt i laget. Selv avfeier han det som «rykter».

Bruce Mwapes VM har på ingen måte vært en suksess. Vis mer

SPANIA–ZAMBIA 5–0

Zambias omstridte trener Bruce Mwape står midt i stormen under fotball-VM her i New Zealand.