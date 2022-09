Brann skjerpet seg - fortsatt uten tap hjemme

(Brann-Rosenborg 1–1) Brann nekter å tape hjemme i Bergen.

GOD PÅ BUNNEN: Målscorer Svava Gudmundsdottir havnet nederst da Brann-spillerne jublet for utligningen mot Rosenborg.

17. sep. 2022 17:22 Sist oppdatert 13 minutter siden

I grunnserien spilte bergenserne ni hjemmekamper. De vant syv og spilte to uavgjort. I snitt slapp de inn 0,67 mål per kamp.

Nå leder Brann også det såkalte Mestersluttspillet, selv om det så stygt ut mot Rosenborg.

– Vi starter kampen på svakt vis. Det var et «pissmål». Så vet vi at vi har en sterk mentalitet i denne gruppen og vi reiser oss, sier Brann-keeper Aurora Mikalsen til NRK.

For Brann-spillerne hadde ikke møtt opp da Rosenborg tok ledelsen på en corner før det var spilt 10 minutter. Emilie Joramo satte en kort corner til en umarkert Selma Sól Magnúsdóttir. Islendingen fikk all verdens tid til å sikte og det knallharde skuddet gikk via Maria Brochmann og i mål.

Det var en kalddusj i regnet på Stemmemyren, og det fikk kaptein Tuva Hansen til å rase.

Etter trøndernes scoring kom Brann til hektene og styrte det meste utover i 1. omgang. Brochmann fikk en mulighet til å score i andre enden, men det harde skuddet i det 28. minutt gikk over mål.

Rett før pause fikk Rosenborg muligheten til å øke ledelsen. Synne Skinnes Hansen møtte Anna Jøsendals knallharde innlegg og fikk skutt fra kloss hold. Utrulig nok rakk Aurora Mikalsen å få opp høyrehånden på det skuddet i ren refleks.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en bedre redning i Toppserien i år. Hun er en av de store formspillerne, utbrøt NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Brann fortsatte kjøret sitt i 2. omgang. Belønningen kom i 51. minutt. Da Rosenborg ikke fikk ryddet unna en corner endte ballen opp hos Svava Gudmundsdottir. Med ryggen mot mål satte hun inn utligningen helt i hjørnet på akrobatisk vis.

Gudmundsdottir fikk en ny god sjanse i 74. minutt. RBK-keeper Lene Christensen reagerte kjapt på det litt overraskende skuddet og fikk dyttet ballen unna.

Ti minutter før slutt så det ut som RBK så seg fornøyd med ett poeng. Da ble Sara Hørte byttet inn og trønderne la om til fem i forsvar.

I 86. minutt var det fullstendig kaos i Rosenborg-forsvaret og Brann fikk både to og tre muligheter til å score seiersmålet. Til slutt fikk RBK-keeperen tak i ballen.

Onsdag skal både Brann og Rosenborg i aksjon i den siste Champions League-kvalifiseringen. Brann spiller sin første kamp mot Rosengård, mens Rosenborg møter Real Madrid på Lerkendal.

PS! Brann leder nå Mestersluttspillet med 10 poeng, to poeng foran Rosenborg. Vinneren av sluttspillet er seriemester 2022.