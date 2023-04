Salernitana spolerte Napoli-festen

(Napoli - Salernitana 1–1) (Inter – Lazio 3–1) Inter slo ligatoer Lazio - men en sen scoring fra Salernitana utsatte seiersfesten for Napoli og Leo Østigård.





30.04.2023 14:26 Oppdatert 30.04.2023 17:02

Med Lazios tap for Inter hadde Napoli alt i egne hender på hjemmebane mot Salernitana og kunne bli mestere seks kamper før sesongslutt.

Etter 62 frustrerende minutter kastet Mathias Oliviera seg frem på en corner, stanget ballen kontant i buret og startet feiringen på Diego Armando Maradona Stadium.

Men seks minutter før slutt tok Lorenzo Pirola på seg rollen som festbrems. 21-åringen banket vakkert inn 1–1 og sørget for at Napoli må vente nok en runde på å feire sin første Scudetto ScudettoScudetto: Italiensk for «det lille skjoldet». Vinneren av Serie A får det italienske flagget på brystet som et hedersmerke. siden 1990.

Se feiringen etter 1–0-scoringen til Napoli:

Før søndagens runde i Serie A ledet Napoli med 17 poeng ned til Lazio med syv kamper igjen av sesongen.

Lazio tapte 1–3 for Inter tidligere på dagen, men med Napolis uavgjort mot Salernitana har Lazio fortsatt en teoretisk mulighet til å ta igjen gutta fra Sør-Italia:

Skulle Napoli tape sine seks siste kamper, samtidig som Lazio vinner alle, vil de to lagene møtes i en omkamp og seriemesterskapet.

Erik Botheim og Emil Bohinen kom begge inn for Salernitana i andre omgang. Leo Østigård ble sittende på benken for Napoli.