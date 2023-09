Marco Verratti klar for Al-Arabi

Marco Veratti (30) forlater Paris Saint-Germain.

Vis mer

Publisert: 13.09.2023 18:28

Han er klar for Al-Arabi i Qatar. Begge klubbene bekrefter overgangen, som skal være verdt rundt 45 millioner euro.

– Jeg er veldig stolt over å ha spilt i PSGs farger i over et tiår. Jeg er stolt over å ha spilt med store spillere og for ha vunnet 30 trofeer, sier Veratti.

Han kan blant annet vise til ni seriemesterskap med den franske storklubben.