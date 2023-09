Mourinho fortsatt rasende: – Vi tapte ikke

Roma-trener José Mourinho er fortsatt bitter for at de tapte europaligafinalen mot Sevilla på straffer sist sesong.

GIR SEG IKKE: José Mourinho ergrer seg fortsatt etter finaletapet for Sevilla i Europaligaen forrige sesong.

Publisert: 21.09.2023 10:22

– Det er en ny sesong, men jeg kommer til å fortsette å si – og jeg kommer til å gjøre det til den siste dagen av min karriere og til og med etter det – at vi ikke tapte finalen i Budapest. Og jeg kommer til å si det hver gang jeg snakker om den kampen, sa Mourinho, ifølge Gazzetta dello Sport.

Mourinho har gitt dommer Anthony Taylor skylden for finaletapet. Etter kampen ble Taylor konfrontert av Mourinho i en garasje under stadion. Treneren lirte av seg ulike skjellsord og hevdet at dømmingen var «skammelig».

– Det var en intens kamp med en dommer som virket spansk. Det var gult, gult, gult hele tiden, sa 60-åringen til pressen etter kampen.

Som følge av oppførselen hans, ble Mourinho straffet med fire kampers utestengelse, en bot på 55.000 euro, i tillegg til at Roma ikke har fått lov til å selge billetter til bortekampen mot Sheriff Tiraspol torsdag kveld.

– Jeg vil ikke være i nærheten av laget og jeg kan ikke kommunisere med dem. Under kampen stoler jeg på spillerne og staben, som vet hvordan jeg tenker. Jeg kan ikke snakke med laget, men jeg kan feire målene, sa Mourinho.