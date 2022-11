Belgia rystet av Marokko: Tapte etter keepertabbe av Courtois

(Belgia – Marokko 0–2) Belgia kunne sikre avansement fra gruppespillet ved seier mot Marokko. I stedet sørget en tabbe av Thibaut Courtois (30) for belgisk tap og full spenning i gruppen.

KEEPERTABBE: Her glipper det for Belgia-keeper Thibaut Courtois på frisparket til Abdelhamid Sabiri.

27. nov. 2022 15:55 Sist oppdatert 29 minutter siden

For 2–0-seieren til Marokko gjør at det nå er helt åpent frem til den siste runden i gruppespillet, uavhengig av resultatet mellom Kroatia og Canada. De to andre lagene i gruppen møtes klokken 17.

Abdelhamid Sabiri satte inn 1–0 etter en keepertabbe av Thibaut Courtois, før Zakaria Aboukhlal økte til 2–0 på overtid. Belgia vant 1–0 i åpningskampen mot Canada, men leverte heller ikke da en forestilling verdig et lag rangert som nummer to på Fifa-rankingen.

SCORET: Abdelhamid Sabiri feirer 1–0-scoringen.

Marokkanerne topper nå gruppen med fire poeng, ett poeng foran Belgia (3p). Kroatia står med ett poeng, mens Canada har null poeng. Belgia-kaptein Kevin De Bruyne uttalte etter 1–0-seieren mot Canada at de har et for gammelt lag til å kjempe om VM-tittelen. Tidligere Manchester City-spiller Pablo Zabaleta reagerer på uttalelsene.

– Det må påvirke mentaliteten i laget. Vi har ikke sett noe glød, kampvilje eller energi. Ingenting. De har fortsatt den individuelle kvaliteten til å vinne kamper og gå videre til åttedelsfinalen, men det er veldig trist å se en belgisk gruppe som ikke kjemper for landet sitt, sier den tidligere argentinske landslagsspilleren til BBC.

– Det har vært mye snakk om Belgia og at de er et aldrende lag. Ut ifra hva jeg har sett i de to første kampene, er det sannheten, sier BBC-ekspert Jermaine Jenas.

Etter en sjansefattig førsteomgang, ble det dramatikk rett før pause. Chelsea-stjernen Hakim Ziyech sendte en frispark gjennom feltet og i mål. 1–0 til Marokko, så det ut som.

Reprisene viste imidlertid at Romain Saïss sto i offside da frisparket ble slått. Dommer Cesar Ramos mente stopperen forstyrret Thibaut Courtois i Belgia-målet, og dermed var konklusjonen at scoringen ikke kunne bli stående.

Marokko hadde ikke marginene med seg. Og det hadde de heller ikke ti minutter ut i andre omgang. Sofiane Boufal dro seg løs på kanten og forsøkte å plassere ballen i hjørnet. Skuddet gikk imidlertid like utenfor.

Men så skulle de få uttelling, og det etter en situasjon svært lik scoringen som ble annullert.

Abdelhamid Sabiri dundret inn et innoverskrudd frispark fra skrått hold. Courtois slapp skuddet bak seg etter å ha blitt forstyrret av Saïss igjen, men denne gangen var det ingen offside.

På overtid punkterte Zakaria Aboukhlal kampen med en herlig avslutning i krysset.

– Det var en god kamp av Marokko. De fortjente det. De forsvarte seg så bra og utnyttet sjansene sine, sier BBCs Pablo Zabaleta.

Belgia-manager Roberto Martinez mener kampen var tapt etter 1–0-målet.

– Nå må vi sørge for at vi blir sterkere sammen og at vi er klare til den tredje kampen, sier Martinez om det kommende Kroatia-oppgjøret.

Resultatet gjør at Marokko er garantert avansement ved seier mot Canada i den avsluttende gruppespillskampen.