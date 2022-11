Koulibaly sendte Senegal videre og hedret VM-legende

(Ecuador – Senegal 1–2) Med tallet 19 skrevet på kapteinsbindet banket Kalidou Koulibaly inn målet som sender Senegal videre i VM. Det er nøyaktig to år siden Senegal-legenden Papa Boupa Diop døde.

MATCHVINNER: Kalidou Koulibaly jubler for VM-avansementet med Abdou Diallo på slep.

Jostein Overvik, VG

Geir Juva, VG

29. nov. 2022 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Chelsea-stopperen fikk servert ballen av Moises Caiceido som hadde utlignet for Ecuador bare 141 sekunder tidligere i 2. omgang. Koulibaly sa takk som byr og hamret ballen i motsatt hjørne for Afrika-mesterne. Hans aller første landslagsmål på 67 landskamper.

Papa Boupa Diop, med draktnummer 19, var en av de største heltene da Senegal i VM 2002 slo Frankrike og kom helt til kvartfinalen. Der ble det tap for bronsevinner Tyrkia etter ekstraomganger. Den populære Papa Boupa Diop – 193 cm høy og 98 kg tung – scoret to mål i den dramatiske 3–3-kampen i gruppespillet mot Uruguay. 29. november 2020 døde Diop av en arvelig muskelsykdom bare 42 år gammel. Han spilte blant annet åtte sesonger for engelske klubber.

HEDRET LEGENDEN: Også Senegal-fansen hedret Papa Boupa Diop i Doha.

Ecuador kunne gå videre med uavgjort og bar sterkt preg av det de første 45 minuttene.

Borte var den offensive gløden, Enner Valencia var ikke nesten ikke involvert, og Senegal kjørte kampen.

Idrissa Gueye traff utsiden nettveggen da Everton-spilleren fikk sin store sjanse etter bare to minutter. Lagkompis med Erik Botheim i Salernitana, Boulaye Dia, fikk den neste muligheten. Men Senegal-spissens avslutning var ikke skarp nok.

Så handlet det mer og mer om Ismaïla Sarr. Watford-spissen skar inn fra høyre og bare et Ecuador-bein hindret en god sjanse å treffe Ecuador-målet midt i omgangen.

Så fikk Senegeal straffe. Dommer Clément Turpin var ikke i tvil da Ecuador-stopper Piero Hincapie kom styrtende inn som en torpedo da Sarr hadde lagt Felix Torres bak seg.

– Klønete av den unge midtstopperen, fastslo TV 2s Simen Stamsø Møller.

Fra straffemerket gjorde Ismaïla Sarr som han har gjort 29 ganger for Watford i Championchip og Premier League når det ikke har handlet om straffespark de siste sesongene. Han scoret.

1–0: Ismaïla Sarr jubler for straffescoringen sammen med Iliman Ndiaye (13).

Sarr tok et par steg, så mot venstre, og skjøt ballen mot høyre. Det var nok til å få Hernan Galindez over på feil fot. Ecuador-keeperen var ikke i nærheten da straffesparket traff nettveggens innside.

Dermed startet en enorm feiring av Afrika-mesterne. Det tok av på Khalifa International Stadium i Doha.

Watford-spissen har ikke vært like vellykket fra 11-meteren. Manchester United-keeper David de Gea har hatt trøbbel på straffer, men reddet både forsøk en og to fra Ismaïla Sarr for ett år siden. Også denne sesongen har Senegal-helten misset – mot West Bromwich i Championship.

Fakta VG-børsen ECUADOR (4-3-3):

Hernán Galíndez 4

Ángelo Preciado 3

Félix Torres 6

Piero Hincapié 3

Pervis Estupiñán 4

Alan Franco 3

(Jeremy Sarmiento 4)

Carlos Gruezo 3

(José Cifuentes 4)

Moisés Caicedo 6

Gonzalo Plata 5

Michael Estrada 4

Enner Valencia 3

SENEGAL (4-2-3-1):

Edouard Mendy 5

Youssouf Sabaly 6

Kalidou Koulibaly 7 BB

Abdou Diallo 5

Ismail Jakobs 5

Pathé Ciss 5

Papa Gueye 6

Iliman Ndiaye 5

Idrissa Gueye 6

Ismaïla Sarr 7

Boulaye Dia 3 Vis mer

– Bare et lag har møtte opp til kamp i denne omgangen, meldte Opta Analyst på Twitter.

Ecuador-trener Gustavo Alfaro tok grep i pausen. Ut med midtbanespillerne Carlos Gruezo og Alan Franco. Inn med Jeremy Sarmiento og Jose Cifuentes. Litt etter timen kom også fotballnavnet Djorkaeff Reasco inn – faren spilte VM for Ecuador i 2006.

Kampen var forandret.

På en corner headet Felix Torres ballen ned og der sto Moisés Caicedo mutters alene. Senegal-back Yousouf Sabaky sto ved motsatt stolpe og opphevet alle mulige offsider. 1–1. Plutselig var Ecuador videre.

Men bare i litt over to minutter. Feiringen var nesten ikke fullført før Senegal snudde alt på hodet nok en gang.

Kalidou Koulibalys scoring sendte Senegal tilbake til åttedelsfinalen. Nå blir det et møte med nummer 1 i gruppe B – mest sannsynlig England - kommende lørdag. England møter Wales kl. 20.00.

Senegal har manglet sin aller største stjerne, Bayern München-spiss Sadio Mané, på grunn av en seneskade i kneet så langt i VM.