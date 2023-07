Lucas Hernández klar for PSG: – Endelig

Lucas Hernández (27) reiser tilbake til hjemlandet og fortsetter karrieren i Paris Saint-Germain.

HJEM TIL FRANKRIKE: Lucas Hernández er solgt av Bayern München. Vis mer

Det bekrefter den franske storklubben på sine hjemmesider søndag.

Venstrebacken har signert en femårskontrakt med PSG, og forlater med det Bayern München etter fire år.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg har ventet lenge på å gå til PSG, og det har endelig skjedd. Det er en veldig spesiell dag for meg, og jeg er veldig glad for å være her, sier Lucas Hernández.

Klubbene skal være enige om en permanent overgang verdt om lag 588 millioner kroner totalt.

Sjekk flere rykter og overganger på VGs «Silly season»-side.

Siden Hernandez forlot Atlético Madrid til fordel for Bayern München i 2019, har han vunnet det som er å vinne med tyskerne – både Bundesliga (4), den tyske cupen DFB-Pokal (1), tysk supercup (3) og Champions League (1).