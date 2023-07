Rosenborg-kollaps: Akor Adams og Lillestrøm snudde til seier i sluttminuttene

(Rosenborg – Lillestrøm 1–2) Ole Sæters (27) perlescoring så ut til å sikre Svein Maalens (45) første seier som Rosenborg-trener. Så dukket Akor Adams (23) opp.

OVERTIDSHELT: Lillestrøms Akor Adams scoret to mål i sluttminuttene mot Rosenborg. Vis mer

Adams og Lillestrøm forverret Rosenborg-krisen. Trønderklubben har nå tapt tre av tre kamper med Maalen som hovedtrener.

Ti minutter ut i kampen kom omsider Rosenborgs første mål etter Maalens overtakelse. Fra drøyt 20 meters hold curlet Ole Sæters venstrefot ballen i lengste hjørne.

Spissens praktscoring så lenge ut til å bli kampavgjørende – helt frem til det 85. spilleminutt. Da snudde det totalt.

– Det er selvsagt nedtur å ikke komme i gang med gode opplevelser som vi jakter. Vi var nære i dag, og det ville gitt oss et godt utgangspunkt for å få en boost videre. Men vi må bare jobbe steinhardt, sier Maalen til TV 2.

MARERITTSTART: Svein Maalen har tapt samtlige av sine tre første kamper som Rosenborg-trener. Vis mer

– Krisen er bare enda større for Rosenborg, og ikke minst for Svein Maalen. For en poengmessig, i hvert fall, katastrofal inntreden han har hatt i sin midlertidige trenerrolle på Lerkendal, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah etter LSKs snuoperasjon.

Først satte Akor Adams inn utligningen med et sleivtreff. Fire minutter senere fikk gjestene straffespark etter en VAR-sjekk. Per Ciljan Skjelbred hadde akkurat kommet inn for vertene før han satte kneet i Marius Lundemo og felte den tidligere RBK-spilleren. Lundemo gikk i bakken, og dommer Sivert Øksnes Amland gjorde om etter å ha sett situasjonen på nytt.

STRAFFE IMOT: Per Ciljan Skjelbred fortviler etter at Lillestrøm har fått straffespark på overtid. Vis mer

Adams gikk frem for å ta det, men André Hansen reddet. Dessverre for hjemmelaget snappet straffeskytteren opp returen og headet inn matchvinner-målet i det åpne buret.

Likevel nektet flere Lillestrøm-supportere å juble for scoringen etter VAR-avgjørelsen. Tidligere har LSK-tilhengere ved flere anledninger protestert mot innføringen av videodømming i Eliteserien.

Adams andre scoring for kvelden var hans tolvte i serien så langt i 2023. Halvparten av scoringene hans har kommet på overtid.

MATCHVINNER IGJEN: Akor Adams header inn 2–1 for LSK på overtid. Vis mer

Til tross for at det til slutt var bortelaget som endte opp med alle poengene var det et offensivt innstilt Rosenborg som gikk i strupen på Lillestrøm fra start. Venstreving for anledningen, Adrian Pereira, kjempet frem en kjempesjanse etter kun et halvt minutts spill. Ole Sæter bommet på ballen, og Lillestrøm slapp med skrekken i åpningsminuttet.

Men da distansen fra mål økte, skulle det lykkes bedre for RBKs nummer ni. Fra rundt 20 meter snappet Sæter opp andreballen, la den til rette og curlet inn ledelsen i det lengste hjørnet etter ti minutter.

– Ubeskrivelig. Det her er det jeg har jobbet for hver eneste dag. Det er lenge siden jeg har kjent på og det har vært det eneste som har stått i hodet mitt: Scenarioet var mot Lillestrøm, så det passet fint, sa Sæter til TV 2 etter førsteomgangen.

«LØVEN» ER TILBAKE: Ole Sæter scoret i sin første start på Lerkendal i 2023. Vis mer

27-åringen har slitt med skade etter sesongoppkjøringen og var i sin første startellever i forrige serierunde mot Aalesund, og startet på Lerkendal for første gang siden oktober i fjor mot LSK søndag. Der var den Vitesse-koblede spissen påskrudd fra start.

I pauseintervjuet med TV 2 sendte han et stikk i retning LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen.

– Jeg så U21-EM, jeg, så jeg vet at han ikke står midt i mål. Da var det bare å sette den ut ved stanga.

Målvakten fikk hovedskylden for Norges svake åpning i U21-EM forrige måned.

Gjestene fra Lillestrøm tok over styringen utover i omgangen og var best frem til pause, men klarte ikke få ballen mellom stengene. Adams var nærmest ved to anledninger, men bortelaget gikk i garderoben uten utligning.

Etter halvspilt andreomgang ble Sæter byttet ut til stående applaus på Lerkendal. Inn kom Oscar Aga, som var centimeter unna å øke ledelsen for RBK med ti minutter igjen å spille. Men Oslo-gutten traff i likhet med Sæter ikke ballen fra kort hold, og i etterkant snudde kampen fullstendig.