Silly Season 2023: De bekreftede overgangene i fotballverdenen

Sommervinduet er fullt i gang. Få oversikt over de bekreftede overgangene i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1, samt hos topplagene i Saudi-Arabia.

STORKJØP: Den argentinske verdensmesteren Alexis Mac Allister er klar for Liverpool.

28.06.2023 15:04

Sist oppdatert: 28. juni kl. 14.30.

Under følger en oversikt over hvilke spillere som er blitt kjøpt/solgt/lånt klubb for klubb:

Arsenal

Overganger – inn

Overganger – ut

Ainsley Maitland Niles (frigitt)

Aston Villa

Overganger – inn

Youri Tielemans – Leicester

Overganger – ut

Ashley Young (frigitt)

Bournemouth

Overganger – inn

Hamed Traore – Sassuolo

Justin Kluivert – Roma

Overganger – ut

Jefferson Lerma – Crystal Palace

Jack Stacey – Norwich City

Junior Stanislas – frigitt

Will Dennis – Kilmarnock (lån)

Brentford

Overganger – inn

Mark Flekken – Freiburg

Ethan Brierley – Rochdale

Kevin Schade – Freiburg

Romeo Beckham – Inter Miami

Ji-soo Kim – Seongnam

Overganger – ut

Pontus Jansson – Malmö

Saman Ghoddos – frigitt

Brighton

Overganger – inn

Mahmoud Dahoud – Borussia Dortmund

Joao Pedro – Watford

James Milner – Brighton

Overganger – ut

Alexis Mac Allister – Liverpool

Antef Tsoungui – Feyenoord

James Beadle – Oxford (lån)

Burnley

Overganger – inn

Jordan Beyer – Borussia M’gladbach

Dara O’Shea – West Brom

Lawrence Vigouroux – Leyton Orient

Overganger – ut

Ashley Barnes – Norwich

Chelsea

Overganger – inn

Christopher Nkunku – RB Leipzig

Kendry Paez – Independente del Valle

Dujuan Richards – Phoenix Academy

Overganger – ut

N’Golo Kante – Al-Ittihad

Dujon Sterling – Rangers

Kalidou Koulibaly – Al-Hilal

Tiemoué Bakayoko – frigitt

Crystal Palace

Overganger – inn

Jefferson Lerma – Bournemouth

Overganger – ut

James McArthur – frigitt

Luka Milivojevic – frigitt

Jack Butland – frigitt

Everton

Overganger – inn

Overganger – ut

Niels Nkouknou – Saint-Étienne

Yerry Mina – frigitt

Andros Townsend – frigitt

Asmir Begovic – frigitt

Einar Iversen – frigitt

Tom Davies – frigitt

Harry Tyrer – Chesterfield (lån)

Fulham

Overganger – inn

Overganger – ut

Joe Bryan – frigitt

Liverpool

Overganger – inn

Alexis Mac Allister – Brighton

Overganger – ut

Roberto Firmino – frigitt

Naby Keita – Werder Bremen

James Milner – Brighton

Alex Oxlade-Chamberlain – frigitt

Calvin Ramsay – Preston (lån)

Harvey Davies – Crewe (lån)

Luton

Overganger – inn

Chiedozie Ogbene – Rotherham

Overganger – ut

Sonny Bradley – frigitt

Henri Lansbury – frigitt

Harry Isted – frigitt

Manchester City

Overganger – inn

Mateo Kovacic – Chelsea

Overganger – ut

Ilkay Gündogan – Barcelona

Manchester United

Overganger – inn

Overganger – ut

Ethan Galbraith – frigitt

Phil Jones – frigitt

Axel Tuanzebe – frigitt

Di’Shon Bernard – frigitt

Eric Hanbury – frigitt

Charlie Wellens – frigitt

Manni Norkett – frigitt

Zidane Iqbal – Utrecht

Newcastle

Overganger – inn

Yankuba Minteh – Odense

Overganger – ut

Chris Wood – Nottingham Forest

Matty Longstaff – frigitt

Ciaran Clarke – frigitt

Nottingham Forest

Overganger – inn

Chris Wood – Newcastle

Overganger – ut

Will Swan – Mansfield

Jack Colback – frigitt

Jordan Smith – frigitt

André Ayew – frigitt

Cafu – frigitt

Jesse Lingard – frigitt

Lyle Taylor – frigitt

Sheffield United

Overganger – inn

Overganger – ut

Jack O’Connell – frigitt

Billy Sharp – frigitt

Enda Stevens – frigitt

Kyron Gordon – frigitt

Tottenham

Overganger – inn

Dejan Kulusevski – Juventus

Guglielmo Vicario – Empoli

Overganger – ut

Lucas Moura – frigitt

West Ham

Overganger – inn

Overganger – ut

Arthur Masuaku – Besiktas

Manuel Lanzini – frigitt

Wolverhampton

Overganger – inn

Overganger – ut

Ruben Neves – Al-Hilal

Jeong Sang-bin – Minnesota United

Diego Costa – frigitt

João Moutinho – frigitt

Luke Matheson – frigitt

Lee Harkin – frigitt

GALACTICO: Jude Bellingham sto for sommerens største overgang da han dro fra Borussia Dortmund til Real Madrid.

Alavés

Overganger – inn

Overganger – ut

Almeria

Overganger – inn

Luis Suárez – Marseille

Overganger – ut

Cesar de la Hoz – frigitt

Francisco Portillo – frigitt

Athletic Bilbao

Overganger – inn

Iñigo Ruiz de Galarreta

Overganger – ut

Mikel Balenziaga – frigitt

Iñigo Martinez – frigitt

Ander Iru – frigitt

Oier Zarraga – frigitt

Ander Capa – frigitt

Atletico Madrid

Overganger – inn

Antoine Griezmann – Barcelona

Overganger – ut

Matt Doherty – frigitt

Barcelona

Overganger – inn

Ilkay Gündogan – Manchester City

Mikayil Faye – Kustosija Zagreb

Overganger – ut

Sergio Busquets – frigitt

Jordi Alba – frigitt

Fransisco Trincao – Sporting Lisboa

Antoine Griezmann – Atlético Madrid

Cadiz

Overganger – inn

Gonzalo Escalante – Lazio

Sergi Guardiola – Real Valladolid

Overganger – ut

Jon Ander Garrido – frigitt

Anthony Lozano – frigitt

Celta Vigo

Overganger – inn

Overganger – ut

Hugo Mallo – frigitt

Augusto Solari – frigitt

Gabriel Fernandez – frigitt

Getafe

Overganger – inn

Omar Alderete – Hertha Berlin

Portu – Real Sociedad

Overganger – ut

Diego Conde – Leganés

Girona

Overganger – inn

Paulo Gazzaniga – Fulham

Overganger – ut

Granada

Overganger – inn

Shon Weissman – Real Valladolid

Famara Diédhiou – Alanyaspor

Overganger – ut

Las Palmas

Overganger – inn

Sandro Ramirez – Las Palmas

Javi Munoz – Eibar

Cristian Herrera – Ibiza

Overganger – ut

Oscar Clemente – frigitt

Joel del Pino – frigitt

Florin Andone – frigitt

Wilfrid Kaptoum – frigitt

Sidnei – frigitt

Mallorca

Overganger – inn

Manu Morlanes – Villarreal

Overganger – ut

Iñigo Ruiz de Galarreta

Osasuna

Overganger – inn

Alejandro Catena – Rayo Vallecano

Jose Manuel Arnaiz – Leganés

Overganger – ut

Rayo Vallecano

Overganger – inn

Overganger – ut

Fran Garcia – Real Madrid

Alejandro Catena – Osasuna

Mario Hernandez – frigitt

Mario Suarez – frigitt

Diego Lopez – frigitt

Santi Comesana – frigitt

Real Betis

Overganger – inn

Overganger – ut

Joaquin – lagt opp

Victor Ruiz – frigitt

Real Madrid

Overganger – inn

Fran Garcia – Rayo Vallecano

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Joselu – Espanyol (lån)

Overganger – ut

Karim Benzema – Al-Ittihad

Marco Asensio – frigitt

Eden Hazard – frigitt

Mariano Díaz – frigitt

Real Sociedad

Overganger – inn

Hamari Traore – Rennes

Overganger – ut

Modibo Sagnan – Utrecht

Portu – Getafe

Alexander Sørloth – RB Leipzig (lån utgått)

Asier Illarramendi – frigitt

Sevilla

Overganger – inn

Loic Bade – Rennes

Overganger – ut

Valencia

Overganger – inn

Cenk Ozkacar – Lyon

Overganger – ut

Iago Herrerin – frigitt

Villarreal

Overganger – inn

Overganger – ut

Manu Morlanes – Mallorca

HET: Napoli-stjernen Victor Osimhen er en ettertraktet mann, men nigerianeren har foreløpig ikke sikret seg noen overgang.

AC Milan

Overganger – inn

Overganger – ut

Zlatan Ibrahimovic (lagt opp)

Atalanta

Overganger – inn

Vanja Vlahovic – Partizan

Overganger – ut

Sam Lammers – Rangers

Robin Gosens – Inter

Matteo Pessina – Monza

Bologna

Overganger – inn

Stefan Posch – Hoffenheim

Overganger – ut

Nicola Sansone – frigitt

Cagliari

Overganger – inn

Alessandro Di Pardo – Juventus

Christian Travaglini – Olbia

Overganger – ut

Alessio Cragno – Monza

Empoli

Overganger – inn

Francesco Caputo – Sampdoria

Overganger – ut

Kristjan Asllani – Inter

Nedim Bajrami – Sassuolo

Fiorentina

Overganger – inn

Overganger – ut

Youssef Maleh – Lecce

Szymon Zurkowski – Spezia

Lorenzo Venuti – frigitt

Riccardo Saponara – frigitt

Frosinone

Overganger – inn

Gennaro – Borrelli – Pescara

Luza Mattizelli – Monza

Overganger – ut

Genoa

Overganger – inn

Radu Dragusin – Juventus

Josep Martinez – RB Leipzig

George Puscas – Reading

Kevin Strootman – Marseille

Overganger – ut

Yayah Kallon – Hellas Verona

Domenico Criscito – lagt opp

Inter Milan

Overganger – inn

Kristjan Asllani – Empoli

Robin Gosens – Atalanta

Overganger – ut

Andrea Pinamonti – Sassuolo

Edin Dzeko – Fenerbahçe

Milan Skriniar – Paris Saint–Germain

Roberto Gagliardini – frigitt

Dalbert – frigitt

Juventus

Overganger – inn

Moise Kean – Juventus

Manuel Locatelli – Juventus

Arkadiusz Milik – Marseille

Overganger – ut

Radu Dragusin – Genoa

Angel Di Maria – frigitt

Lazio

Overganger – inn

Manuel Cancellieri – Hellas Verona

Diego Gonzalez – Celaya

Overganger – ut

Gonzalo Escalante – Cádiz

Emanuele Cicerelli – Reggina

Stefan Radu – lagt opp

Luka Romero – frigitt

Lecce

Overganger – inn

Youssef Maleh – Fiorentina

Overganger – ut

Monza

Overganger – inn

Matteo Pessina – Atalanta

Andrea Petagna – Napoli

Gianluca Caprari – Hellas Verona

Pablo Marí – Arsenal

Alessio Cragno – Cagliari

Overganger – ut

Luca Marrone – frigitt

Luza Mazzitelli – Frosinone

Napoli

Overganger – inn

Giovanni Simeone – Hellas Verona

Giacomo Raspadori – Sassuolo

Overganger – ut

Sebastiano Luperto – Empoli

Andrea Petagna – Monza

Roma

Overganger – inn

Evan Ndicka – Eintracht Frankfurt

Houssem Aouar – Lyon

Overganger – ut

Benjamin Tahirovic – Ajax

Justin Kluivert – Bournemouth

Ruben Providence – Hartberg

William Bianda – frigitt

Ante Coric – frigitt

Salernitana

Overganger – inn

Antonio Candreva – Sampdoria

Overganger – ut

William Troost-Ekong – Watford

Sassuolo

Overganger – inn

Andrea Pinamonti – Inter

Nedim Bajrami – Empoli

Overganger – ut

Manuel Locatelli – Juventus

Giacomo Raspadori – Napoli

Hamed Junior Traore – Bournemouth

Torino

Overganger – inn

Ivan Ilic – Hellas Verona

Nemanja Radonjic – Marseille

Kevin Haveri – Rimini

Overganger – ut

Matthrew Garbett – NAC Breda

Ola Aina – frigitt

Udinese

Overganger – inn

Brenner – Cincinnati

Jordan Zemura – Bournemouth

Overganger – ut

Tolgay Arslan – Melbourne City

Hellas Verona

Overganger – inn

Ondrej Duda – Köln

Yayah Kallon – Genoa

Overganger – ut

Giovanni Simeone – Napoli

Gianluca Caprari – Monza

Ivan Ilic – Torino

Ivor Pandur – Fortuna Sittard

Matteo Cancellieri – Lazio

GIKK TIL RIVALEN: Den tidligere Borussia Dortmund-backen Raphaël Guerreiro har meldt overgang til Bayern München.

Heidenheim

Overganger – inn

Nikola Dovedan – Austria Wien

Benedikt Gimber – Regensburg

Overganger – ut

Andreas Geipl – Regensburg

Marvin Rittmüller – Eintracht Braunschweig

Union Berlin

Overganger – inn

Diogo Leite – Porto

Mikkel Kaufmann – FC København

Lennart Grill – Bayer Leverkusen

Alex Kral – Spartak Moskva (lån)

Overganger – ut

Sven Michel – Augsburg

Paul Seguin – Schalke

Tim Maciejewski – Sandhausen

Timo Baumgartl – PSV

Kevin Mohwald – Eupen

Levin Oztunali – frigitt

Niko Giesselmann – frigitt

Bayer Leverkusen

Overganger – inn

Arthur – America Mineiro

Álex Grimaldo – Benfica

Overganger – ut

Lennart Grill – Union Berlin

Daley Sinkgraven – frigitt

Karim Bellarabi – frigitt

Ayman Azhil – frigitt

Andrey Lunev – frigitt

Bayern München

Overganger – inn

Konrad Laimer – RB Leipzig

Raphaël Guerreiro – Borussia Dortmund

Overganger – ut

João Cancelo – Manchester City

Bright Arrey-Mbi – Hannover

Daley Blind – frigitt

Bochum

Overganger – inn

Moritz-Broni Kwarteng – Magdeburg

Noah Loosli – Grasshoppers

Felix Passlack – Borussia Dortmund

Niclas Thiede – SC Verl

Lukas Daschner – St. Pauli

Overganger – ut

Kostas Stafydlis – frigitt

Vasilios Lampropoulos – frigitt

Silvere Ganvoula – frigitt

Borussia Dortmund

Overganger – inn

Ramy Bensebaini – Borussia M’gladbach

Thorgan Hazard – PSV

Overganger – ut

Jude Bellingham – Real Madrid

Ansgar Knauff – Eintracht Frankfurt

Felix Passlack – Bochum

Mahmoud Dahoud – Brighton

Raphaël Guerreiro – Bayern München

Luca Unbehaun – frigitt

Anthony Modeste – frigitt

Köln

Overganger – inn

Julian Chabot – Sampdoria

Leart Paqarada – St. Pauli

Jonas Nikisch – RB Leipzig

Jacob Christensen – Nordsjælland

Lucas Waldschmidt – Wolfsburg

Overganger – ut

Ondrej Duda – Hellas Verona

Tim Limperle – Greuther Fürth (lån)

Sebastian Andersson – frigitt

Ellyes Skhiri – frigitt

Timo Horn – frigitt

Jonas Hector – lagt opp

Eintracht Frankfurt

Overganger – inn

Willian Pacho – Royal Antwerp

Hugo Larsson – Malmö

Junior Dina Embimbe – Paris Saint-Germain

Phillip Max – PSV

Angar Knauff – Borussia Dortmund

Omar Marmoush – Wolfsburg

Overganger – ut

Evan Ndicka – Roma

Daichi Kamada – frigitt

Almamy Traore – frigitt

Jan Schroder – frigitt

Augsburg

Overganger – inn

Sven Michel – Union Berlin

Finn Dahmen – Mainz

Patrick Pfeiffer – Darmstadt

Overganger – ut

Felix Götze – RW Essen

Tobias Strobl – lagt opp

Daniel Caliguri – frigitt

Andre Hahn – frigitt

Rafal Giekwicz – frigitt

Hoffenheim

Overganger – inn

Julian Justvan – Paderborn

Overganger – ut

Stefan Posch – Bologna

Phillip Pentke – frigitt

Sebastian Rudy – frigitt

Borussia M’gladbach

Overganger – inn

Julian Weigl – Benfica

Robin Hack – Arminia Bielefeld

Lucas Ullrich – Hertha Berlin

Grant-Leon Ranos – Bayern München

Overganger – ut

Jordan Beyer – Burnley

Lars Stindl – Karlsruher

Ramy Bensebaini – Borussia Dortmund

Marcus Thuram – frigitt

Mainz

Overganger – inn

Overganger – ut

Angelo Fulgini – Lens

Finn Dahmen – Augsburg

Aaron Martin – frigitt

RB Leipzig

Overganger – inn

Christoph Baumgartner – Hoffenheim

Benjamin Sesko – RB Salzburg

Nicolas Seiwald – RB Salzburg

Leopold Zingerle – Paderborn

Overganger – ut

Christopher Nkunku – Chelsea

Konrad Laimer – Bayern München

Josep Martinez – Genoa

Ørjan Håskjold Nyland – frigitt

Sanoussy Ba – LASK (lån)

Freiburg

Overganger – inn

Junior Amadu – RB Salzburg

Florian Müller – Stuttgart

Overganger – ut

Mark Flekken – Brighton

Nishan Burkart – Winterthur

Kevin Schade – Brentford

Kimberly Ezekwem – Paderborn (lån)

Nils Petersen – lagt opp

Jonathan Schmid – frigitt

Darmstadt

Overganger – inn

Fabian Nurnberger – Nürnberg

Andreas Muller – Magdeburg

Overganger – ut

Patrick Pfeiffer – Augsburg

Keanan Bennetts – frigitt

Philipp Sonn – frigitt

Yassin Ben Balla – frigitt

Steve Kroll – frigitt

Stuttgart

Overganger – inn

Serhou Guirassy – Rennes

Jovan Milosevic – Vojvodina

Maximilian Mittelstadt – Hertha Berlin

Matej Maglica – St. Gallen

Overganger – ut

Florian Müller – Freiburg

Tanguy Coulibaly – frigitt

Antonis Aidonis – frigitt

Werder Bremen

Overganger – inn

Dawid Kownacki – Fortuna Düsselford

Naby Keita – Liverpool

Overganger – ut

Oscon Schonfelder – Regensburg

Kyu-hyun Park – Dynamo Dresden

Yannik Engelhardt – Freiburg

Wolfsburg

Overganger – inn

Cedric Zesiger – Young Boys

Mortiz Jenz – Lorient

Vaclav Cerny – Twente

Overganger – ut

Omar Marmoush – Eintracht Frankfurt

Paulo Otavio – Al Sadd

Luca Waldschmidt – Köln

Joshua Guilavogui – frigitt

TIL PSG?: Marco Asensio blir trolig Paris Saint-Germain-spiller etter at kontrakten hans gikk ut med Real Madrid.

Brest

Overganger – inn

Overganger – ut

Haris Belkebla – frigitt

Loic Remy – frigitt

Clermont

Overganger – inn

Bilal Boutoubba – Chamois Niort

Theo Borne – Angers

Overganger – ut

Lucas Margueron – frigitt

Le Havre

Overganger – inn

Loic Nego – Fehervar

Overganger – ut

Victor Lekhal – Umm Salal

Jamal Thiare – frigitt

Aristide Wam – frigitt

Lille

Overganger – inn

Overganger – ut

Lorient

Overganger – inn

Overganger – ut

Terem Moffi – Nice

Moritz Jenz – Wolfsburg

Lyon

Overganger – inn

Overganger – ut

Cesar Ozkacar – Valencia

Houssem Aouar – Roma

Malo Gusto – Chelsea

Julian Pollersbeck – Magdeburg

Jerome Boateng – frigitt

Moussa Dembele – frigitt

Marseille

Overganger – inn

Amine Harit – Schalke

Overganger – ut

Arkadiusz Milik – Juventus

Luis Suárez – Almeria

Nemanja Radonjic – Torino

Kevin Strootman – Genoa

Metz

Overganger – inn

Overganger – ut

Boubacar Traore – Wolverhampton

Xhuliano Skuka – Maribor (lån)

Monaco

Overganger – inn

Romaric Etonde – Paris Saint-Germain

Overganger – ut

Pelé – frigitt

Montpellier

Overganger – inn

Falaye Sacko – Vitoria de Guimaraes

Becir Omeragic – Zürich

Mousa Al-Tamari – OH Leuven

Overganger – ut

Mathias Suarez – frigitt

Pedro – frigitt

Thibault Tamas – frigitt

Nantes

Overganger – inn

Mostafa Mohamed – Galatasaray

Andy Delort – Nice

Bridge Ndilu – Cholet

Abdul Kader Bamba – Saint-Étienne

Overganger – ut

Samuel Yepie Yepie

Nice

Overganger – inn

Terem Moffi – Lorient

Robson Bambu – Vasco da Gama

Overganger – ut

Andy Delort – Nantes

Rares ilie – Laussane-Sport (lån)

Morgan Schneiderlin – frigitt

Ross Barkley – frigitt

Paris Saint-Germain

Overganger – inn

Overganger – ut

Junior Dina Embimbe

Lens

Overganger – inn

Angelo Fulgini – Mainz

Stijn Spierings – Toulouse

Overganger – ut

Remy Labeau Lascary – Stade Lavallois

Tom Ducrocq – SC Bastia

Ismael Boura – Troyes

Reims

Overganger – inn

Oumar Diakite – RB Salzburg

Overganger – ut

Nicolas Penneteau – lagt opp

Rennes

Overganger – inn

Overganger – ut

Loic Bade – Rennes

Serhou Guirassy – Stuttgart

Andy Diouf – Basel

Elias Damergy – frigitt

Strasbourg

Overganger – inn

Jessy Deminguet – Caen

Steven Baseya – Nancy

Overganger – ut

Toulouse

Overganger – inn

Ibrahim Cissoko – NEC Nijmegen

Overganger – ut

Branco van den Boomen – Ajax

Stijn Spierings – Lens

Rhys Healey – Watford

Veljko Birmancevic – Sparta Praha

Maxime Dupe – frigitt

Brecht Dejaegere – frigitt

TIL SAUDI-ARABIA: Karim Benzema har meldt overgang til Al Ittihad. Det er ventet at flere store stjerner kommer til å dra til saudiarabisk fotball i løpet av de neste par månedene.

Saudi Pro League

Al Ittihad

Overganger – inn

Karim Benzema – Real Madrid

N’Golo Kante – Chelsea

Overganger – ut

Mohammed Sawaan – Al Kholood

Al Hilal

Overganger – inn

Ruben Neves – Wolverhampton

Kalidou Koulibaly – Chelsea

Overganger – ut

Luciano Vietto – frigitt

Odion Ighalo – frigitt

Abdullah Otayf – Al Ahli

Hamad Al-Abdan – frigitt

Al Ahli

Overganger – inn

Sumaihan Al-Nabit – Al Taawoun

Fahad Al-Rashidi Al Taawoun

Abdullah Otayf – Al Hilal

Overganger – ut

Talal Al-Absi – Al Hazem

Salman Al-Muwashar – frigitt

Al Nassr

Overganger – inn

Overganger – ut