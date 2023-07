Viking-kapteinen raser etter omdiskutert straffespark: – Dummeste jeg har sett

VALLE (VG) (Vålerenga - Viking 1−2) Niklas Sandberg reddet alle tre poenge for Viking på overtid. Men etter kampen var det den omdiskuterte straffen til Vålerenga som ble diskutert.

AMPERT: Det ble høy temperatur under oppgjøret mellom Vålerenga og Viking. Vis mer

På stillingen 1–0 til Viking drøye fem minutter før slutt hadde Vålerenga et hjørnespark. Ballen ble slått bak mål, men plutselig så dømte dommer Mohammad Usman Aslam straffe til hjemmelaget.

Det fikk Viking-kaptein Zlatko Tripic til å fyre på alle sylindre.

– Noe av det dummeste jeg har sett. Vi må vurdere om dommerne er klare for det og. Det er den dummeste avgjørelsen jeg har sett, sier Tripic til TV 2.

– Ingen som forstod noen ting som helst. Ikke engang Vålerengaspillerne forstod det. Det virket som han hadde bestemt seg på forhånd.

Kapteinen var også kritisk til hvordan dommeren snakket til spillerne ute på banen.

– Han fremstår så utrolig arrogant. Går ikke an å snakke med han. Jeg prøver å snakke til han som kaptein på en god måte men han drar bare frem de gule kortene, sier Tripic.

Seks minutter overtid sto det da Viking utnyttet det siste forsøket på å redde alle tre poengene.

Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen så rødt etter å ha felt Niklas Sandberg som siste mann i et Viking-angrep. Samme mann satte frisparket fra like utenfor Magnus Sjøengs sekstenmeter sikkert i mål.

– Den var god altså. Har hatt det litt tøft i år og jeg har ikke spilt så mye, sier Sandberg til TV 2 etter kampen.

Han bommet nemlig fra betydelig kortere hold for bare tre dager siden: Da brente Sandberg sin mulighet i straffesparkkonkurransen mot Raufoss i cupen og bidro til at Viking røk på en pinlig exit mot laget fra Obosligaen.

– Det var en sinnssyk følelse å se den gå inn. Jeg var veldig irritert, for jeg ville ha mål enn rødt og frispark. Tenkte at det ikke er så lett å score på slike frispark. Sandberg sa faktisk i pausen at man må skyte i keeperhjørnet på frispark fordi han jukser. Så da fikk han utført det selv, sier målscorer Lars-Jørgen Salvesen.

– Han får et bra touch han kan runde keeper på og. Det er den eneste muligheten jeg har. Så er det utgjort i den situasjonen vi er at de scorer på det frisparket. Fryktelig surt, sier Fredrik Oldrup Jensen, mannen som lagde frisparket som ble avgjørende.

Den scoringen sørget for at Viking er nummer to på tabellen i Eliteserien.

– Den tabellen kan litt drite og dra enda. Vi må tenke en kamp av gangen vi nå, sier Sandberg.

Temperaturen steg på Intility etter at dommer Mohammad Usman Aslam dømte straffe i det 81. minutt. Men den sene straffescoringen var ikke nok til å redde Vålerengas bekmørke tapsstatistikk på hjemmebane.

Reaksjonene på banen lot ikke vente på seg, og både Viking-kaptein Zlatko Tripic og trener Morten Jensen fikk tildelt gule kort etter store protester.

– Jeg forsto ingenting. Ballen ble slått 10-15 meter bak mål, og det var ingen diskusjon i feltet. Dommeren mener han har gitt advarsel flere ganger. Jeg synes det er rart at VAR ikke griper inn og gjør om det, sier Salvesen til TV 2.

– Knallhardt å blåse straffe, er TV2-kommentator Morten Langlis dom.

Det så ikke ut til å ryste Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg som satte straffen sikkert i høyre hjørnet.

Hjemmelaget tok tidlig føringen på kampen, men drøye 20 minutter inn i kampen, kom marerittstarten på den første Eliteserie-kampen i Dag Eilev Fagermos fravær.

U21-landslagsspiller Solbakken sendte en stikker til kaptein Tripic, som med et perleinnlegg fant Salvesen i bakrom. Et kjempemål av lysluggen sendte bortelaget i føringen.