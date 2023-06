Andredivisjonslag skrev historie – Kjelsås til klubbens første kvartfinale i vupen

(Kjelsås – KFUM Oslo 2–0, Brattvåg – Brann 1-7) Bård Finne er i fyr og flamme og sendte Brann enkelt videre til kvartfinale i cupen. Dit skal også annendivisjonslaget Kjelsås.

OVERRASKELSE: Kjelsås slo KFUM og skal spille kvartfinale i cupen. Vis mer

I det varme været på taket av Oslo møtte Kjelsås et annet Oslo-lag i KFUM. Det varme været og den tørre kunstgressbanen satte sitt preg på kampen.

Begge lag var utrolig slitne, men på overtid dro Jens Aslaksrud frem litt magi.

På høyresiden i 16-meteren lobbet han lekkert ballen i mål.

– Jeg så keeper var langt ute og chippet den over, sier målscoreren på NRKs cupsending.

Like etterpå scoret Rasmus Eggen Vinge 2–0, og sikret Kjelsås sin første kvartfinale i NM noen sinne.

– Det er jo bare dritkult å komme så langt. Det er historisk for denne klubben her. Jeg har nesten ikke ord, sier Vinge, som forlater Stabæk og dermed ikke får spilt kvartfinalen.

For Kjelsås slo ut Stabæk i den andre runden av NM.

– Det er litt trist når jeg ser den gjengen som står bak meg her.

Dette er første gang siden 2019 en andredivisjonsklubb spiller kvartfinale i cupen.

Bård Finne fortsette å herje for Brann. Scoringsmaskin ga seg ikke før han hadde satt ballen i nettet hele fire ganger.

Det første kom etter et kvarter spilt. Da var målsniken først på en retur fra Brattvågs keeper, og pirket inn det som var Branns andre scoring. Rett før det hadde Sivert Heltne Nilsen stanget de regjerende cupmesterne i føringen.

Etter en halvtime reduserte Sam Tattum for hjemmelaget med en frekk avslutning mellom beina på Mathias Dyngeland i Branns mål. Dessverre for sunnmøringene var dét det nærmeste Brattvåg var en cupbombe.

For bare minutter senere økte Felix Horn Myhre ledelsen igjen. Så var Finne på plass igjen, og banket ballen i krysset.

Over i den andre omgangen fortsatte Finne og vise frem perfekt avslutningsteknikk, og banket inn sitt tredje og fjerde mål.

SCORET FIRE: Bård Finne scoret fire mål mot Brattvåg. Her feirer han scoring mot Viking forrige helg.

I Sogndal slet Sarpsborg 08 lenge. Med drøye 20 minutter igjen stanget Per-Egil Flo inn 3–1 til laget fra «saftbygda». Likevel var kampen langt unna over.

Opseth scoret sitt andre for dagen kvarteret før slutt, og like etter på stanget han inn sitt tredje for dagen.

Rett før slutt var Flo frempå igjen, men denne gangen i feil mål. Et innlegg fra Joachim Soltvedt blir satt i eget mål fra venstrebacken.

Bare sekunder senere var Ingimundarson utrolig nære en utligning for hjemmelaget. Men det røk på slutten for Sogndal, for Sarpsborg vinner 4–3 og karrer seg videre til kvartfinalen.

KOMFORTABELT: Det ble komfortabelt for Molde mot Strømsgodset. Her jubler Emil Breivik for 3–0.

Viking slet lenge i bortekampen mot Raufoss. Filip Brattbakk, sønnen til tidligere storscorer Harald Martin Brattbakk, utlignet til 2–2 snaue 20 minutter før slutt. Men jubelen stilnet rett etterpå. Fem minutter senere scoret Andreas Helmersen, og sikret ekstraomganger.

Molde møtte tøffere motstand i Strømsgodset, som for bare få dager siden senket serieleder Bodø/Glimt. Men Erling Moes menn hadde få problemer mot laget fra Drammen, og vant til slutt 3–0.

I tillegg slo Vålerenga Stjørdals/Blink 4–0, mens HamKam slo Gjøvik-Lyn i Mjøsderbyet hele 5–0.