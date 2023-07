Tottenham-spiller til Leicester

Harry Winks (27) tar steget ned til Championship og er klar for Leicester.

01.07.2023 14:33

Tidligere denne uken ble James Maddison solgt til Tottenham. Nå går Winks motsatt vei.

Midtbanespilleren har signert en treårskontrakt med Leicester. Det bekrefter klubben på sine kanaler.

– Jeg er glad. Jeg er veldig spent på utfordringen som ligger foran meg. Det er en fantastisk klubb med stor historie, og fasilitetene her er gode. Jeg er veldig glad for å være her og klar til å sette i gang, sier 27-åringen til klubbens hjemmeside.

Winks, som var utlånt til den italienske klubben Sampdoria sesongen 2022/23, har over 200 kamper i Tottenham-drakten siden debuten i 2016.