U21-profil forbannet etter sjefens valg: – Jeg forstår ingenting

CLUJ, ROMANIA (VG) Sivert Mannsverk (21) ble byttet ut i pausen mot Sveits. Fra sidelinjen så Molde-bautaen laget tape 1–2 i EM-åpningen.

22.06.2023 22:06 Oppdatert 22.06.2023 22:33

Lagene gikk til pause på stillingen 1–1. Mannsverk, som var med i A-landslagstroppen til Norge i november, kom aldri på banen igjen. Landslagssjef Leif Gunnar Smerud valgte å erstatte midtbaneankeret med Joshua Kitolano (21).

Etter å ha sett Sveits avgjøre matchen 10 minutter ut i 2. omgang, var Mannsverk tydelig opprørt da han møtte til intervju med VG i Romania.

– Jeg er veldig skuffet. Det sier seg selv at jeg ikke er «happy» med det. Å bli tatt av i pausen er ganske brutalt og jeg har ikke fått noen grunn heller, så det blir spennende å høre, sier Mannsverk.

STARTET KAMPEN: Oscar Bobb, David Wolfe og Sivert Mannsverk sang nasjonalsangen før oppgjøret mot Sveits på CFR Cluj Stadium i Romania torsdag kveld.

I VGTVs studio uttalte ekspert og tidligere U21-landslagssjef Tor Ole Skullerud at han ikke forsto hvorfor Mannsverk ble byttet ut.

– Mannsverk gjorde en god omgang for meg. Den så jeg ikke komme, for å være ærlig. Det er en defensiv midtbanespiller ut og en indreløper inn. Jeg synes den var rar, sier Skullerud.

– Jeg er overrasket, jeg òg, kommenterte Kjetil Rekdal.

– Jeg forstår ingenting selv, heller, sier Mannsverk til VG.

– Hva har du sagt til Leif Gunnar?

– Jeg har ikke snakket med Leif, sier Mannsverk.

Han ble kaptein for Sogndal som 17-åring før Molde vant en intens kamp om å hente den ambisiøse midtbanespilleren sommeren 2021. I fjor bidro Mannsverk sterkt til Moldes seriegull og rekke på 17 strake seirer.

– Det er en ny kamp på søndag. Det handler om å nullstille og være klar til den kampen. Så er det ikke så mye mer jeg får gjort enn å vise frem den beste siden av meg selv hver dag. Jeg er ekstremt skuffet, og mest av alt skuffet over resultatet. Det blir tøft å komme seg videre, men så lenge det er sjanser, vil jeg prøve det, sier 21-åringen.

– Hvordan følte du selv at det gikk for din del?

– Det er klart at jeg har et par dårlige involveringer, men utenom det, synes jeg at jeg gjør en OK kamp. Jeg skal snakke med Leif etterpå og høre hva han sier.

TOK GREP: Leif Gunnar Smerud gjorde en endring med Mannsverk ut og Joshua Kitolano inn før 2. omgang mot Sveits.

På vei til lagbussen som skulle frakte Norge fra stadion i Cluj til hotellet, forklarer landslagssjefen bytte av Mannsverk blant annet med Sveits-målscorer Dan Ndoyes ferdigheter.

– Jeg ville ha inn «Josh» til å stoppe kontringer. Ndoye er en giftig spiller og «Josh» er veldig god i den fasen. Derfor ville jeg ha han inn, sier Smerud til VG.

– Hva syns du om at han er ganske opprørt nå?

– Sivert? Det skjønner jeg veldig godt. Det er ikke kjekt å bli byttet ut. Det er forståelig, og det må man leve med.

Etter 1–2-tapet er Norges sjanser til å gå videre fra gruppe D begrenset. Søndag venter Frankrike til en ny match på CFR Cluj Stadium, før Italia står på motsatt banehalvdel neste onsdag.