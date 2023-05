Rørt Heltne Nilsen etter cuptriumf: – Da kan det bli litt tårer

ULLEVAAL STADION (VG) Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen var tydelig beveget etter klubbens første cupgull siden 2004. Forrige gang det skjedde var han på tribunen som supporter.

FULL FYR: Sivert Heltne Nilsen feirer foran Brann-supporterne.











20.05.2023 20:49 Oppdatert 20.05.2023 21:02

– Den siste uken har vært spesiell. Når du skjønner at du skal spille cupfinale med Brann og har vokst opp som supporter, da man så for seg at man kanskje kunne vært med på det selv ... Å løfte trofeet med Brann, det fortjener Bergen.

– Det har alltid vært drømmen, sier en utmattet Heltne Nilsen til VG i pressesonen på Ullevaal stadion.

– Jeg har hatt gråten i halsen på veldig mange tidspunkter. Under oppvarmingen kjente vi veldig på det. Vi var flere som snakket om det, forteller han.

– Det var emosjonelt å se støtten fra supporterne og jeg ble slått i bakken av sangene deres. Det var en drøm. Da kan det bli litt tårer, ja, fortsetter han.

Lagkameratene Bård Finne og Ole Didrik Blomberg sto for scoringene, Heltne Nilsen på midtbanen og forsvarsrekken for det rene buret.

Brann-kapteinen var tydelig rørt etter å ha blir norgesmester for andre gang, men for første gang med klubben i sitt hjerte.

NYTT CUPGULL: Sivert Heltne Nilsen vant cupen for andre gang, men for første gang som Brann-spiller. Han vant også finalen med Hødd i 2012.

For 31-åringen har vært med på hele reisen for bergensklubben. Han kom tilbake til klubben sommeren 2021 – like før nachspiel-skandalen. Så ble han med Brann ned i OBOS-ligaen etter vanvittig dramatikk mot Jerv, før han ledet klubben tilbake til Eliteserien igjen som kaptein i fjor.

– Jeg vet ikke. Det har vært en spesiell reise. Men jeg har hatt ståltro på prosjektet hele veien. Det var ikke utenkelig at vi skulle rykke ned den gangen, men vi gjorde det beste ut av situasjonen.

Han mener klubben gjorde alt rett etter nedrykket.

– Jeg føler vi har reagert på rett måte hele veien. Vi gravde oss ikke ned. vi fokuserte på hvor mulighetene lå og hvor man skulle begynne.

Trener Eirik Horneland forteller at det har krevd mye å komme tilbake på rett spor igjen etter de siste sesongene.

– Det var vrient da jeg kom hit. Vi sto der og prøvde å plukke opp hansken. Så kom den nachspiel-skandalen, og vi satte oss selv i en utrolig vanskelig situasjon, sier Brann-treneren til VG.

Nå mener han at Brann for alvor tilbake.

– Vi har gjenreist oss, så har vi samtidig masse foran oss også. Vi må utvikle oss mye mer om vi skal innfri våre fremtidige visjoner. Men vi jobber godt, og vi har skapt et engasjement i Bergen. Byen er med oss igjen. Det må vi dyrke videre, sier han.