Real Sociedad: Vil kjøpe Sørloth fra tysk storklubb

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil vil ha Alexander Sørloth (27) til klubben på fast basis etter den norske landslagsspissens bunnsolide sesong.

ØNSKET I SPANIA: Alexander Sørloth i kamp for Real Sociedad mot Barcelona 20. mai.

24.05.2023 07:47

Sørloth har kontrakt med tyske storklubben RB Leipzig til sommeren 2025 og er på utlån i Real Sociedad denne sesongen. I San Sebastián har trønderen levert meget godt og skaffet seg en høy stjerne. Nå melder spanske medier at Real Sociedad er interessert i å kjøpe 27-åringen.

Elleve mål og to målgivende pasninger på 31 kamper er fasiten. I tillegg har det blitt to fulltreffere i europaligaen og like mange i den spanske cupen.

– Jeg har alltid sagt at når Alex er den beste versjonen av seg selv, er han en toppspiller, og han har vist det igjen. Ikke bare i den forrige kampen, men hele sesongen. Når han er god, utgjør han forskjellen. Han har hatt en god sesong, men han kunne ikke hatt det dersom han ikke hadde gode spillere rundt seg, sier trener Imanol til eldesmarque.com.

Real Sociedad-sjefen får videre spørsmål om hvor viktig det er å beholde klubbens norske målgjører etter at låneperioden utløper.

–Jeg sa det allerede i begynnelsen av oppkjøringen: Jeg har den best mulige troppen. Det har sikkert vært tropper i Real Sociedad med mer talent, men jeg er klar på at i det daglige har vi akkurat nå en tropp som er gull, svarer Imanol.

Sørloth skrev kontrakt med den tyske klubben høsten 2020.