Arne Slot avviser spekulasjoner: Vil ikke til Tottenham

Feyenoord-trener Arne Slot (44) vil ikke bli ny Tottenham-manager. Han ønsker å fortsette i jobben i Nederland.

LYKKES: Arne Slot har stor suksess som Feyenoord-trener.





25.05.2023 09:50

– Jeg har hørt mange rykter om at andre er interessert i meg. Selv om jeg er takknemlig, er mitt ønske å bli i Feyenoord og fortsette å jobbe med det vi skapte i fjor, sier Slot ifølge BBC.

44-åringen ledet Feyenoord til æresdivisjonstittelen denne sesongen, og var torsdag i samtaler om en potensiell ny avtale med Rotterdam-klubben.

– Det er ikke, og det har ikke vært, samtaler om en overgang. Gårsdagens møte var utelukkende om en forlengelse. Alle samtaler med klubben har alltid vært bare i den forstand. Jeg ser fram til neste sesong med Feyenoord, sier nederlenderen.

Tottenham er nummer åtte i Premier League med én kamp igjen å spille i årets liga. De kan i beste fall ende på 7. plass. Det blir ikke spill i Champions League for London-klubben kommende sesong.

Brentford slo Tottenham forrige uke:

Slot har ledet Feyenoord siden 2021. Tidligere trente han AZ mellom 2019 og 2020.

Tottenham har stått uten en fast hovedtrener siden Antonio Conte fikk sparken sent i mars. I etterkant tok Cristian Stellini over som vikarmanager, men heller ikke han fikk beholde jobben ut sesongen. Stellini fikk sparken etter 1-6-tapet for Newcastle i slutten av april.

I etterkant har Ryan Mason tatt over som midlertidig sjef for de hvitkledde, men det har heller ikke blitt noen stor suksess med han bak roret. Fasit etter fem kamper er tre tap, én uavgjort og én seier.

Tottenham kan snart stå uten sin superspiss Harry Kane. Det kommer stadig meldinger om at en overgang til Manchester United er like rundt hjørnet.