Uselvisk og målløs Haaland med assist: Tangerte Thierry Henry

BRIGHTON (VG) (Brighton – Manchester City 1–1) Erling Braut Haaland (22) mislyktes i jakten på sitt 37. ligamål, men noterte seg for en målgivende pasning som gjør at han nå er likt med Arsenal-legenden Thierry Henry (45).

MISLYKKET: Akkurat dette saksesparkforsøket var ikke spesielt nære scoring for Erling Braut Haaland.

24.05.2023 22:53 Oppdatert 24.05.2023 23:16

Det ville seg ikke foran målet for Erling Braut Haaland, som blir stående på 36 ligamål før siste seriekamp borte mot Brentford på søndag.

Assisten betyr imidlertid at han tangerer Arsenal-legenden Thierry Henrys rekord når det gjelder antall målpoeng målpoengsummen av mål og målgivende pasninger. Med 24 mål og 20 assists klarte franskmannen 44 målpoeng. Med 36 mål og åtte assists i Premier League, har Haaland klart like mange når én kamp gjenstår.

Ingen har klart flere i en sesong med 38 kamper. Alan Shearer og Andy Cole har begge klart sesonger med 47 målpoeng 47 målpoengbegge 34 mål og 13 assists da det var 42 serierunder.

Se situasjonen hvor Erling Braut Haaland valgte å sentre:

For Haalands del manglet det imidlertid ikke på mulighetene for ligamål nummer 37.

Først etter seks minutter: En fullstendig umarkert Erling Braut Haaland nikket ballen over målet da Phil Foden serverte ham perfekt med et innlegg på bakre stolpe.

Etter drøyt 20 minutter fikk han sjansen igjen. Nok en gang var det Foden som spilte ham gjennom, men Brighton-keeper Jason Steele kom seirende ut av duellen med Haaland.

Kanskje skapte den misbrukte muligheten noen minutter tidligere litt usikkerhet hos nordmannen. Han klønet litt med touchene da han ble spilt alene gjennom få minutter senere. Med kun Steele igjen mellom han og målet, valgte han isteden å spille til bedre plasserte Foden. Ungguttens skudd ble nesten reddet på strek, men ballen gikk i mål.

Etter 79 minutter raget han høyest på bakre stolpe, akkurat slik han gjorde i første omgang. Denne gangen nikket han imidlertid ballen i mål. Nordmannen jublet og journalistene rakk å skrive om de påbegynte artiklene, men så kom kontrabeskjeden: Målet ble annullert for trøyeholding.

Han blir imidlertid stående på 36 Premier League-mål før bortekampen mot Brentford i helgen.

Etter annulleringen var City-manager Pep Guardiola forbannet. Han ble belønnet med et gult kort etter en tirade der han også var borte i assistentdommeren. Etterpå ba han om unnskyldning.

Det er imidlertid målet til paraguayanske Julio Enciso som kommer til å huskes best. Rettvendt i mellomrommet så tok han sjansen og hamret til fra lang hold. Ballen gikk hardt og velplassert i en bue rundt reservemålvakt Stefan Ortega og opp i krysset.

Manchester City feiret ligagullet i helgen og Brighton er allerede klare for spill i Europa kommende sesong.

Kun nesten bokstavelig talt på stranden, men spesielt gjestene virket ikke være på sitt skarpeste i onsdagens match på den engelske sørkysten. De lot også spillere som Ruben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Aké, Manuel Akanji og Jack Grealish være igjen i Manchester.

Det var vertene som var nærmest seier i Brighton. Spesielt venstrebacken Pervis Estupiñán var nære med et langskudd. Ballen strøk stolpen. Publikum ropte et høyt og samstemt «oh!» da de fikk se reprisen av forsøket. Da reprisen rullet over storskjermen for andre gang var de like entusiastiske: «Oh!», runget det over stadion.

Også driblevingen Kaoru Mitoma hadde en ball i nettet før pause, men Brighton-spillerens mål ble annullert for en hands.

Etter kampen ble Europa League-hymnen spilt på arenaen. Med fire poengs forsprang er det ikke lenger en fjern teoretisk mulighet for at Aston Villa kan rappe sjetteplassen fra Brighton.

Premier League avsluttes til helgen. Det er siste sjanse for Erling Braut Haaland til å pynte ytterligere på målrekorden han har satt denne sesongen.

Etter søndagens bortekamp mot Brentford venter to finaler for Manchester City: Først er det FA-cupfinale mot Manchester United lørdag 3. juni, før Inter venter i Champions League-finalen i Istanbul helgen etter.

Sjekk denne perlen: