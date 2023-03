Ferdinand kaller Haaland-kritikken «skandaløs»: – Gir laget superkrefter

Erling Braut Haaland (22) ble den tredje spilleren til å score fem mål i én og samme Champions League-kamp. Nå er det kritikerne som får kritikk.

FEM MÅL: Erling Braut Haaland holder opp fem fingre etter å ha hamret Manchester City videre til kvartfinalen i Champions League.

15.03.2023 13:45 Oppdatert 15.03.2023 14:12

I januar skrev blant annet Liverpool-legenden Dietmar Hamann på Twitter at «selv om Haaland scorer 40 mål, er Manchester City et bedre lag uten ham».

– Skandaløst nok har jeg hørt folk si at han påvirker laget negativt, sier den tidligere Manchester United-midtstopperen Rio Ferdinand hos BT Sports etter Manchester Citys 7–0-seier mot Leipzig.

Ferdinand poengterer at Erling Braut Haaland har scoret totalt 39 mål denne sesongen, og mener han kun gjør laget bedre.

– Han gir laget superkrefter og er dette er allerede et superkraftig lag med eksepsjonelt talent. Det er sult og vilje i spillet hans som topper alle andre, sier Ferdinand.

Pappa Alfie Haaland gjestet TV 2s studio og roste sønnen for måten han «klarer å stenge alt ute når hele verden vil ha en bit ham».

Etter kampen sa Erling Braut Haaland følgende til kanalen:

– Jeg forsto ganske tidlig at det ikke er noe jeg kan gjøre med meningene til folk. Folk må ha meninger for å være relevante. Jeg kan ikke gjøre noe, det eneste jeg kan gjøre er å gå ut på banen og gjøre det jeg er god til. Det fikk jeg til i dag.

Dietmar Hamann er ikke den eneste som har kritisert Haaland for manglende bidrag utover målene han scorer.

Den tidligere Liverpool-stopperen Jamie Carragher gikk så langt som å si at «Haaland kanskje hadde valgt feil klubb», mens Arsenal-legenden Thierry Henry uttalte at nordmannen «kanskje måtte tenke annerledes».

– Noen ganger går Haaland på det samme løpet, uavhengig av hvilken medspiller som har ballen. Noen ganger synes jeg ikke han hjelper laget i form av hvem som har ballen i beina, sa Henry i CBS-studioet.

Da Haaland gjestet CBS’ studio tirsdag kveld, benyttet han anledningen til å komme med et stikk tilbake til ekspertene.

– Jeg tror du er den eneste som vet hvordan man scorer mange mål, sa Haaland og tittet bort på angrepsstjernen Thierry Henry, og skapte latter både hos ham og de andre ekspertene, de tidligere forsvarsspillerne Micah Richards og Jamie Carragher:

Videre sier nordmannen at «han tror han kan bli bedre på alt». På spørsmål om Manchester Citys manglende suksess i Champions League legger ekstra press på Haaland, svarer han først at «det er et et vanskelig spørsmål, for det kan enkelt skape overskrifter».

Deretter sier han følgende:

– Klubben ønsker å vinne Champions League og flere trofeer. De har vunnet Premier League fire av de fem siste sesongene, så de har ikke hentet meg for å vinne Premier League. De vet hva før hvordan de skal vinne Premier League, så du kan lese mellom linjene, sier han.

Sofascore-statistikk etter 7–0-seieren mot Leipzig.

Norges landslagssjef har tidligere kalt Haaland-kritikken for «absurd». Det budskapet gjentok han på tirsdagens landslagsuttak, hvor troppen til kampene mot Spania og Georgia ble presentert.

Samtidig uttalte han at han ser en endring siden starten av Manchester City-karrieren.

– Han jobber hardt og er mer delaktig i spillet deres. De bruker ham oftere nå enn det dem gjorde en periode. Det er null faresignaler. Han spiller på en av Europas beste lag. Han har sannsynligvis den mest meritterte og beste treneren, så det kan ikke bli bedre, sier Solbakken.