Svarte om Haalands målform: – Kan ikke klage på ham

Erling Braut Haaland (22) scorer ikke like mye som han gjorde før VM. Kevin De Bruyne (31) er imidlertid helt klar på at laget er storfornøyd med jærbuen.

13.03.2023 14:09

– Laget er veldig fornøyd med ham og han er fornøyd med oss. Alt er bra, sier Kevin De Bruyne under en pressekonferanse.

Tirsdag fortsetter Manchester Citys jakt på klubbens første Champions League-trofé. Den første kampen mot Red Bull Leipzig endte 1–1. Nå venter returoppgjøret i England.

Der Haalands målproduksjon ikke har vært den samme siden VM, har De Bruyne måttet finne seg i å tidvis bli henvist til benken.

– Jeg føler ikke det er så stor forskjell fra starten av sesongen. Motstanden er kanskje blitt flinkere til å lese løpene hans. Det er alltid en første del og en andre del av sesongen. Lag er bedre organisert, bedre forberedt og det står mer på spill, sier De Bruyne.

Tall fra Sofascore viser at Haaland scoret dobbelt så ofte før VM sammenlignet med etter.

– Det kan være at han var mer produktiv tidligere, men vi kan ikke klage på Erlings uttelling. Folk forventer at han skal score to-tre mål hver kamp. Han har vel ett mål i snitt per kamp, så han ser fin ut for min del.

Manchester Citys endrede spillestil siden Haalands inntog i klubben, har vært en gjennomgående tema denne sesongen.

Kevin De Bruyne svarer «både og» på spørsmål om Haalands kvaliteter er motstridende til Manchester Citys spillestil.

– Noen ganger er det fint å ha flere strenger å spille på. De siste åra har folk klaget på at vi ikke har hatt nok tilstedeværelse i boksen og løp i bakrom. Nå sier folk det motsatte, sier De Bruyne – og fortsetter:

– I starten vant vi mange kamper og ingenting gikk galt. Så tapte vi noen poeng, og da blir det annerledes. Jeg føler ikke det er noe problem. Ikke fra lagets side eller Erlings side, men utenfra vil folk dømme oss. Det kan være at vi spilte bedre før, sier De Bruyne.

Manchester City-manager Pep Guardiola mener Haaland er blitt flinkere til å involvere seg i spillet til City. Men nordmannen har fortsatt forbedringpotensial der, understreker spanjolen.

– Jeg liker ikke en spiller bare er i boksen og scorer. Det er viktig, vi trenger det av ham, men når han ikke er i motstanderens boks, trenger vi at han er involvert og aktiv. Der kan vi bli bedre, sier Guardiola.