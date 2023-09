Landslagsspiller avviser å ha bekreftet misnøye: – Kjenner meg egentlig ikke igjen i det

Rosenborg-profil Anna Jøsendal (22) ble sitert av Adresseavisen på at hun bekreftet misnøyen knyttet til ledelsen på det norske kvinnelandslaget. Nå forteller begge parter om en misforståelse.

Publisert: 01.09.2023 17:51 Oppdatert: 01.09.2023 19:59

Hege Riise gikk av som landslagstrener fredag.

I etterkant av nyheten publiserte Adresseavisen fredag ettermiddag et intervju med landslagsspiller Anna Jøsendal, hvor avisen opplyste om at hun bekreftet den mye omtalte misnøyen til landslagsledelsen.

I etterkant tok 22-åringen kontakt med avisen og forklarte at hun oppfattet spørsmålene feil.

– Jeg har egentlig ikke merket noe til noe misnøye. Jeg tok utgangspunkt i det som har stått i media, og jeg kjenner meg egentlig ikke igjen i det. Så kom det feil frem, for jeg fikk et vanskelig spørsmål. Da sa jeg bare at hvis det som stemmer i media stemmer, så er det bra å gjøre noe med det, sier Jøsendal til VG.

Den siste uken har flere medier omtalt misnøyen. Blant annet kunne VG erfare at flere spillere ikke likte landslagsledelsens kommunikasjon det siste året.

Sportsleder i Adressa, Yngve Bergli, sier til VG at hele saken endte i en misforståelse.

– Her var vi enige om at vi hadde misforstått hverandre og at vi nå går videre, melder Bergli.

Jøsendal ble i den opprinnelige artikkelen blant annet sitert på at «det var misnøye», men avviser å ha bekreftet noe som helst i intervjuet.

Adresseavisen har nå slettet sitatene og redigert saken. NTB og VG siterte avisen på den første versjonen av saken.

Jøsendal fikk én kamp som innbytter i VM da hun kom inn i den avgjørende gruppespillkampen mot Filippinene.