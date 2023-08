Klaveness om Solbakkens uttak av sønnen: – Et dilemma

Landslagssjef Ståle Solbakken diskuterte uttaket av sin sønn Markus (23) med generalsekretær Karl-Petter Løken på forhånd. Fotballpresident Lise Klaveness sier gråsoner vil oppstå.

Fotballpresident Lise Klaveness flankert av landslagssjef Ståle Solbakken og generalsekretær Karl Petter Løken. Vis mer







Publisert: 30.08.2023 19:08

– Det er et dilemma som toppidretten har håndtert i mange sammenhenger, sier fotballpresident Lise Klaveness i NRK-studio onsdag.

Ståle Solbakken overrasket mange da han tok ut Markus Solbakken til landslagstroppen som skal møte Jordan i privatlandskamp og Georgia i en meget viktig EM-kvalifiseringskamp.

– Jeg sier ikke at det ikke er et uproblematisk uttak, for jeg må gå en ekstra runde eller to, men det er andre i teamet som har vært påståelige på at dette burde skje, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen om uttaket av sin egen sønn.

Etter uttaket tirsdag fikk Solbakken spørsmål om han hadde diskutert saken med fotballpresident Lise Klaveness før uttaket. Da svarte han nei.

Generalsekretær Karl-Petter Løken skriver i en e-post til VG at han diskuterte problemstillingen med Solbakken på forhånd.

– Internt har vi diskutert dilemmaet og vurdert problemstillingen, inkludert med Ståle. I NFF har vi vært i lignende situasjoner flere ganger. Det er ikke til å unngå at det oppstår habilitetsspørsmål, for eksempel når landslagstrenere tar ut spillere de har spilt med tidligere og har utviklet et vennskap til, skriver Løken.

NFF-TOPPER: Karl-Petter Løken og Lise Klaveness. Vis mer

Onsdag kveld var fotballpresident Lise Klaveness i Dagsnytt 18-studio for å diskutere saken. I studio var også VG-kommentator Leif Welhaven og TV 2-kommentator Mina Finstad Berg.

– Ståle har snakket med Karl-Petter Løken før dette uttaket. Vi må hele tiden være på. Det er utrolig viktig at han har flere stemmer med seg inn, sier Klaveness.

Fotballpresidenten sier det ikke har vært aktuelt å be Solbakken tre til side for at sønnen skal inn i landslagstroppen.

– Alternativet her finnes ikke. Hvordan håndterer vi da dilemmaet? Mest mulig tillit, mest mulig åpenhet og løpende vurderinger. Gråsonene vil oppstå og da handler det om løpende dialog. Der vi er åpne nok, sier Klaveness.

– Jeg definerer det ikke som et problem, men som et dilemma. Jeg mener ikke å bagatallisere. At Markus Solbakken nå er god nok er utelukkende bra. At vi har en landslagssjef med stor tillit er utelukkende bra. Så må vi håndtere dilemmaet.

I NFFs regelverk står det klar og tydelig at en ansatt er inhabil når saken retter seg mot noen vedkommende er i nær slekt med.

– På den ene siden er vi bundet av habilitetsregler i idretten. Samtidig så vet vi at i toppidretten gjelder det at de beste skal med. Det er ingen her som tenker at det ikke gir utfordringer, sier Klaveness.

Fakta Norges Fotballforbunds lov §9-5 (første ledd, bokstav B) «Tillitsvalgt, styre-, komité- eller utvalgsmedlem eller ansatt i klubb, krets eller forbund er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse [b] når saken retter seg mot eller ellers direkte gjelder en vedkommende er i slekt eller svogerskap med i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.» Vis mer

I FORM: Markus Solbakken har storspilt for et Viking-lag som står med ti strake seirer i Eliteserien. Vis mer

Til VG bekrefter Markus Solbakken at han ikke har noen bonuser i kontrakten med Viking som handler om spilte landskamper.

– Rent hypotetisk så kan jo Markus spille seg ganske mye opp i verdi på landslaget?

– Nå er han vel verdsatt til 25 millioner av Viking uten å bli solgt. Så den habiliteten slipper jeg å ta hensyn til, sier pappa Solbakken til VG.

– Det kan gå begge veier. Han må jo prestere. Verdien hans kan jo synke og, påpeker landslagssjefen.

Karl Petter Løken peker på at alle ansatte i NFF, også Solbakken, prinsipielt er inhabil til å fatte avgjørelser som retter seg mot nære slektninger.

– Dette er regler som binder oss som frivillig organisasjon, men som vi må være helt tydelige på at ikke lar seg praktisere fullt ut i toppidretten. Der gjelder det grunnleggende prinsippet om at de best kvalifiserte skal med, skriver Løken.