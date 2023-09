Knallhard dom over Rosenborg: – Det er bare navnet igjen

Eksperter trodde ikke det de så på Alfheim søndag. De mener dagens Rosenborg er det dårligste på nesten 50 år.

TUNG TID: Kaptein Erlend Dahl Reitan fortviler etter tapet for Tromsø.





Publisert: 04.09.2023 21:09

Tromsø feide over trønderne og vant 3–1. Etter 21 kamper er Rosenborg nummer ni på tabellen.

Sportsredaktør i iTromsø, Rune Robertson, så TIL møte Rosenborg på Alfheim første gang i 1990. Søndag var han også på plass.

– Jeg har aldri sett noe lignende fra Rosenborg. Man må vel tilbake til tidlig 1980-tallet for å se noe lignende. De var ikke en skygge av seg selv engang. Rosenborg så ikke ut i det hele tatt. Jeg forstår lite om det ikke er krise der, sier Robertson til VG.

SPORTSREDAKTØR: Rune Robertson i itromsø var på Alfheim søndag.

Han forteller om et TIL-lag som kjørte over gjestene.

– Det er den desidert dårligste utgaven jeg har sett av Rosenborg. Det er bare navnet igjen, sier Robertson.

Det var nesten utsolgt på Alfheim. Tromsø i er dytten om dagen og navnet Rosenborg hjelper på billettsalget. Nidaros-kommentator Otto Ulseth er også rystet over hvor dårlige Rosenborg er.

– Dette er det svakeste jeg har sett Rosenborg siden 1987. Nei, jeg tror vi må tilbake til 1977 for å finne et svakere Rosenborg. Da rykket de ned, sier Ulseth til VG før han kritiserer klubbens ledelse:

– Hovedproblemet er at det er for lite kompetanse på alle nivå i ledelsen og i styret. Styreleder, nestleder og daglig leder har for lite kompetanse om faget.

Tromsø leverte denne lekkerbisken på Alfheim:

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen svarer følgende på kommentatorens uttalelse overfor VG:

– Otto Ulseths kommentarer får stå for hans egen regning. Vi er valgt av klubbens medlemmer til å forvalte Rosenborg på best mulig måte, noe vi har fokus på hver dag.

Ulseth har tidligere trent Tromsø og vært assistenttrener under Egil «Drillo» Olsen. Han mener det var helt feil tidspunkt å sette inn Svein Maalen som trener. Han overtok da Kjetil Rekdal fikk sparken 16. juni.

– Maalen er dyktig og kompetent med et stort potensial. Men det var hasardiøst å sette i gang ham nå. Han kunne vært en potensiell hovedtrener for Rosenborg i fremtiden, men det kan være ødelagt nå, sier Ulseth.

Etter søndagens kamp tok han pennen fatt og skrev følgende punchline i en kommentar for egen avis:

«Hvis RBK-styret ikke møtes til krisemøte klokka åtte i morgen tidlig, behøver de aldri å gjøre det»

– Rosenborg var et passivt stillestående lag, de hadde ingen ambisjon om å skape målsjanser, sier Ulseth og legger til at Tromsø var gode.

DRO HJEM MED TAP: Rosenborg-trener Svein Maalen (t.h.) og assistenttrener Trond Henriksen på Alfheim søndag.

Anders Mo Hansen er sportsleder i Nordlys. Han har vært på fotballkamper på Alfheim i over 20 år.

– Jeg har aldri sett Tromsø kjøre over RBK som de gjorde i 1. omgang. Rosenborg klarte ikke få grepet på TIL. Hjemmelaget kom i bølge etter bølge. Det var merkelig å se. Det er to klubber i to helt forskjellige verdener når det gjelder penger og ressurser, men på banen så det helt annerledes ut. Rosenborg ble rundspilt, sier Mo Hansen.

Han ble overrasket.

– Det var rystende å se, Rosenborg var ikke godt forberedt på måten Tromsø spiller på, sier Mo Hansen.

Tromsø er på tredjeplass, tre poeng bak Bodø/Glimt og Viking.

Tromsø har også slått Brann i år: