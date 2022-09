Forest-sjefens Haaland-dom overfor VG: – Aldri sett lignende

ETIHAD STADIUM (VG) Nottingham Forest-manager Steve Cooper (42) mener Erling Braut Haaland (22) er den beste spilleren han har sett i Premier League.

– Nei, jeg har aldri sett lignende. Ha-ha. Det er jo fakta! Han er briljant. Du vet, han har alt. I tillegg scorer han mål. Vi visste at vi kom til å møte en verdensklassespiss, sier Cooper til VG.

Fra sidelinjen på Etihad Stadium måtte Nottingham Forests walisiske manager fortvilet se at Haaland satte inn sitt syvende, åttende og niende Premier League-mål for Manchester City i løpet av kampens 38 første minutter. Ingen har tidligere scoret så mange ganger på karrierens fem første Premier League-matcher.

– Vi ville trengt et mirakel for å få noe ut av kampen da vi gikk til pause, erkjenner Cooper.

SKUFFET: Nottingham Forest-manager Steve Cooper møtte nedbrutt til pressekonferanse etter smellen mot Haalands City.

Forest-sjefen sukket tungt på vei opp de tre trappetrinnene til podiet for sin pressekonferanse etter 0–6-tapet for City. Trenerkollega Pep Guardiola (51) smilte derimot under sitt møte med mediene.

– Mentaliteten til Erling er smittsom for laget vårt, sier Guardiola fornøyd.

Han beskriver vinnerviljen til Haaland som ekstrem. Fryktløsheten, den positive energien og pågangsmotet til nordmannen er med på å løfte medspillerne og bryte ned motstanderne.

Haalands herjinger ble onsdag kveld sendt direkte på engelsk TV. Etterpå var den tidligere Swansea-kapteinen Ashely Williams (38) forbløffet. Mannen, som også spilte tre sesonger som stopper for Everton, mener han ville blitt nødt til å skade Haaland for å stoppe ham.

– For å være ærlig, hvis jeg hadde spilt mot ham nå, hadde jeg bare gått for rødt kort-taktikken. Tidlig! Han er et skikkelig problem for alle i ligaen nå. Han er den komplette spiss. Han har alt, sier Williams under Match Of The Day på BBC.

Lørdag kan Premier Leagues toppscorer skape nye problemer for nye spillere, da for Aston Villa-mannskapet i Birmingham. Avspark er klokken 18.30 og kampen vises på Viaplay.