VM-fiasko for Brasil – utslått i gruppespillet

Brasil måtte slå Jamaica for å ta seg videre i VM. Det klarte de ikke. Dermed er enda en overraskelse et faktum.

Utgangspunktet var enkelt for det som er ansett som det beste laget fra Sør-Amerika på kvinnesiden. Seier mot Jamaica ville sende dem videre.

Uavgjort og tap ville sende overraskelsen Jamaica videre.

– For en skuffelse det vil være for Brasil om de ikke engang skulle ta seg videre fra gruppespillet, sier Viaplays kommentator Petter Veland da det gjensto fem minutter av kampen.

Og skuffelsen ble et faktum. Kampen endte 0–0. Dermed er samba-nasjonen ute av verdensmesterskapet.

– Jamaica holder Brasil til 0–0 ved pause, uten store problemer- og er videre akkurat nå. Brasil spiller fotball omtrent som Ole Ivars spiller musikk. To grep på gitaren, flytter ball kun til nærmeste spiller. Enkle å forsvare seg mot. 45 min fra en av VMs største sensasjoner, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på X/Twitter i pausen.

Etter kampen var det store kontraster ute på banen. Jamaica jublet og slo kollbøtter, mens triste brasilianere sto igjen med tomme uttrykk i ansiktet.

Det er første gang siden 1995 at Brasil ryker ut i gruppespillet, mens Jamaica nå har holdt nullen i samtlige gruppespillskamper.

FERDIG: Marta tuslet av banen like før slutt i det som skulle bli hennes siste VM-kamp. Vis mer

For å understreke hvor stort sjokk dette er:

Brasil er nummer åtte på Fifa-rankingen. Jamaica er bare nummer 43.

– Dette var gruppene det var minst snakk om på forhånd. Alle regnet med at det var Frankrike og Brasil som ville kjempe om gruppeseieren, sa Veland da kampen nærmet seg slutten.

Dette er legenden Marta sitt sjette og siste verdensmesterskap. Det endte i en trist sorti for den legendariske fotballspilleren.

– Marta er alltid et uromoment. Hun har scoret mål til frokost, lunsj, middag og kvelds i 15 år nå, sa Veland underveis i den første omgangen.

Dessverre for Brasil ble det lite ut av det, og Marta tuslet av banen etter 81 spilte minutter. til det som skulle bli hennes siste VM-kamp.

– For en trist sorti dette blir for Marta om dette er avskjeden på den internasjonale scenen, sa Veland like før kampslutt.

Tidligere i dag sto Sør-Afrika for enda et sjokk. De slo ut Italia fra gruppespillet. Dermed er både Italia og Brasil ute av VM.

Den andre kampen i gruppen ble en målfest. Den aller vakreste var Marta Cox sitt frispark fra 30 meter etter to minutter. Det var Panamas første VM-scoring i historien.

– Hva er det vi er vitne til? Panama har aldri scoret et mål i VM, også gjør de det første på denne måten. Dette er noe av det peneste jeg har sett, utbrøt Viaplays kommentator Jørgen Klem.

De franske kvinnene kom seg imidlertid raskt til hektene, og Kadidiatou Diani var sentral i snuoperasjonen med hattrick. Lagene ga seg ikke før det sto 6-3 på resultattavla. Frankrike er dermed klar for åttedelsfinale som gruppevinner.