Bodø/Glimt sikret sølvet i dramatisk serieavslutning

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Sarpsborg 08 2–3, Strømsgodset – Bodø/Glimt 2–4) Bodø/Glimt fikk knallhard motstand av Strømsgodset, men dro til slutt seieren i land. Dermed er det nordlendingene som havner på annenplass etter en dramatisk serieavslutning.

13. nov. 2022 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

For det ble dramatisk da både Bodø/Glimt og Rosenborg havnet under tidlig mot henholdsvis Strømsgodset og Sarpsborg 08 i den siste serierunden av Eliteserien.

Glimt snudde først til 2–1. Etter en utligning av Godset, avgjorde Marius Høibråten og Amahl Pellegrino kampen med hver sin scoring mot gamleklubben.

Dermed er det Glimt som står igjen med sølv, og da fikk det ingen betydning at Rosenborgs ubeseirede rekke på Lerkendal ble brutt fire minutter på overtid.

For trøndernes del er bronsen deres første medalje siden 2019.

Fakta Bodø/Glimts tabellplassering de siste ti årene 2022: 2. plass 2021: 1. plass 2020: 1. plass 2019: 2. plass 2018: 11. plass 2017: 1. plass (OBOS-ligaen) 2016: 15. plass 2015: 9. plass 2014: 13. plass 2013: 1. plass (OBOS-ligaen) Vis mer

Glimt har nå tatt medalje i fire sesonger på rad. Sammenligner man årets sesong med fjorårets gullforsvar, scorer nordlendingene langt mer. Problemet har vært antall baklengsmål.

– Vi ønsker å være offensivt lag, men også solid. Der har vi variert veldig, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+ før kampen.

Ifølge Knutsen hadde nordlendingene gått flere runder på dette den siste tiden, men Glimt-treneren måtte likevel se det glippe i de bakre rekker før kvarteret var spilt.

Glimt maktet ikke å rydde unna en corner, noe som ga Jonas Therkelsen en skuddmulighet. Avslutningen fra distanse var ikke all verdens, men Glimt-keeper Julian Faye Lund ga en farlig retur. Dermed fikk Niklas Gunnarsson en enkel oppgave med å sette inn 1–0.

Glimt-spillerne samlet seg i en ring umiddelbart etter scoringen. Praten så ut til å funke, for bortelaget ble bedre og bedre utover i førsteomgang. Rett før pause kom også scoringen.

Ulrik Saltnes dro seg løs på venstresiden og slo ballen hardt inn foran mål. Gustav Valsvik forsøkte å klarere ballen, men satte i stedet ballen i eget nett.

Dobling på kanten, etterfulgt av flate innlegg, var gjennomgående i hele kampen for Glimt. Og bare minutter ut i andre omgang lyktes de igjen.

Også denne gangen var det Saltnes som slo ballen inn. Espejord vant duellen i boksen og skled inn scoringen som sendte Glimt opp i ledelsen.

Fakta RBKs tabellplassering de siste ti årene 2022: 3. plass 2021: 5. plass 2020: 4. plass 2019: 3. plass 2018: 1. plass 2017: 1. plass 2016: 1. plass 2015: 1. plass 2014: 2. plass 2013: 2. plass Vis mer

Ledelsen holdt ikke lenge, for ti minutter senere satt 2–2 for Jonatan Braut Brunes. Tobias Gulliksen kjørte karusell med Glimt-forsvaret på sin kant, før han fant Brunes i boksen. Godset-spissen plasserte ballen i hjørnet med en fin avslutning.

TV-kameraene fanget opp en svært irritert Kjetil Knutsen på sidelinjen som svarte med å kaste Eliteserie-toppscorer Amahl Pellegrino inn på banen. Og det er av sine egne man skal ha det, men det var ikke Pellegrino som først skulle score mot gamleklubben Godset.

Kvarteret før slutt raget nemlig Marius Høibråten, også med fortid i Drammen, høyest på en corner og stusset Glimt tilbake i ledelsen igjen. Og ikke lenge etter satte Pellegrino spikeren i kisten og 4–2.

Dermed fikk RBK-trener Kjetil Rekdal rett i sin spådom om at Glimt ikke kom til å tabbe seg ut mot Godset.

– Men vi skal gjøre det vi kan for å være der hvis det skulle skje, sa Rekdal til Discovery+ i opptakten til kampen.

Det tok imidlertid bare seks minutter før hjemmefansen fikk en skikkelig kalddusj. Sarpsborgs midtstopper Junior var både observant og god da han spilte Tobias Heintz alene gjennom med Rosenborg-keeper André Hansen. Avslutningen var like elegant som pasningen som tok hjemmeforsvaret på sengen.

35 minutter ut i omgangen, etter at begge lag hadde produsert flere gode sjanser, var det på tide med Rosenborg-jubel. Sam Rogers tok med seg ballen frem, spilte vegg med den imponerende Victor Jensen, og banket ballen i lengste hjørne på halv volley.

Men det rakk ikke engang å gå to minutter før Rosenborgs seiersrekke på hjemmebane (10) på ny ble satt i fare. Mikkel Maigaard stilnet den trønderske jubelen etter Simon Tibblings hjørnespark.

MARKERING MOT QATAR: Kjernen, supportergrupperingen til Rosenborg, holdt en markering mot VM i Qatar. Mesterskapet begynner om en uke.

I siste minutt av ordinær tid, banket Leo Cornic utligningen i mål fra skrått hold. Medspillerne stormet etter ballen for å jage seiersmålet. Samtidig kom nyheten om at Glimt hadde økt til 4-2 i bortekampen mot Godset. Dermed var det æren og seiersrekken på ti hjemmeseire som trønderne spilte for.

Både Markus Henriksen og midststopperkollega Sam Rogers ble sendt i angrep. Dét straffet seg i siste overtidsminutt, da to av Sarpsborgs to innbyttere sørget for å ødelegge noe av bronsefesten på Lerkendal. Først fintet Kristian Opseth vekk halve Trøndelag, før han sentret til Steffen Lie Skålevik, som bredsidet ballen i mål.

Dermed var fotballsesongen 2022 over.

PS: Casper Tengstedt hadde scoret i alle kamper han har spilt på Lerkendal. Frem til i dag.