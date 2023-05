Lehne Olsen benket mot sin vilje i LSK-tap

ÅRÅSEN (VG) Thomas Lehne Olsen (31) var ikke i LSKs startoppstilling mot Sarpsborg 08. Fra sidelinjen så storscoreren laget havne under med to mål.

FIKK IKKE STARTE: Her satt Thomas Lehne Olsen da oppgjøret mellom LSK og Sarpsborg 08 startet.

17.05.2023 11:09 Oppdatert 17.05.2023 11:27

Mange tenkte kanskje at det var enighet om at spissen skulle spares foran lørdagens cupfinale mot Brann, men Lehne Olsen var ikke med på beslutningen.

– Det var ikke min avgjørelse i det hele tatt. Det var trenerne sin, og den må vi respektere. Hva grunnen var, må du ta med dem, sier Lehne Olsen til VG etter 1–2-tapet på Åråsen 16. mai.

Spissen scoret 26 mål på 29 matcher i 2021-sesongen, noe som førte ham til en lukrativ kontrakt med Shabab Al-Ahly i Dubai.

Forrige sommer returnerte Lehne Olsen til Åråsen, hvor han har dannet et fryktet spisspar med Akor Adams (23) fra start i de seks foregående matchene i 2023.

– Vi var forberedt på møte både Lehne Olsen og Adams i dag, selv om de har cupfinale på lørdag. Det er jo 16. mai og fest her. Du ser kvaliteten hans da han kommer inn på banen. Det skjer noe med en gang, forteller Sarpsborg 08-keeper Anders Kristiansen til VG, før han legger til:

– Jo mindre Lehne Olsen var på banen, desto bedre ville det være for oss.

SATTE FART PÅ LSK: Thomas Lehne Olsen gikk foran i kampen om poeng da han ble byttet inn for hjemmelaget på Åråsen. Her i duell med Sarpsborgs Martin Høyland.

Fra sidelinjen så Lehne Olsen at Sarpsborg satte inn både 0–1 og 0–2. Etter 56 minutter entret 31-åringen gresset. Han forteller at trenerne formidlet avgjørelsen om å plassere ham på benken noen dager før kampen.

Geir Bakke forklarer valget slik:

– Han har slitt en lang periode med luftveisinfeksjoner, styr og stell. Vi har tynt gørret ut av ham i ganske mange kamper nå. Med tanke på at det ble tre matcher på en uke, syntes vi at det var fornuftig at han fikk lov til å hente seg inn litt, sier Bakke til VG.

– Lehne Olsen sier han ville starte. Hvordan var dialogen?

– Alle fotballspillere vil det. Vebjørn Hoff på midtbanen ville også det. Det er bra at de har den gløden. Jeg syns de håndterte beskjeden veldig bra.

Tapet gjør at LSK (5) blir passert av Sarpsborg 08 (4) på tabellen på grunn av målforskjell. Begge lagene har to poeng mindre enn Viking på sølvplass. Øverst troner Bodø/Glimt.

FORKLARER BENKING: Geir Bakke og Petter Myhre leder LSK.

Lørdag spiller Lillestrøm cupfinale om retten til å bli NM-vinnere for 2022-sesongen. Da vil Lehne Olsen og resten av LSK-laget gjøre opp for 16. mai-fadesen.

– Det er så klart kjedelig. Det var ikke flyt i dag. Jeg syns vi så energiløse ut, og var fryktelig unøyaktige med ball. Vi må være veldig skuffet i dag. Så må vi nullstille. For vi har en utrolig viktig kamp på lørdag, sier angriperen.

Han mener prestasjonen skyldes «slitne hoder og ben».

– Det var en dårlig dag på jobben for oss. Sånn er det noen ganger. Vi må restituere 100 prosent og være klar til lørdag. Det er det som er viktig nå, mener Lillestrøms nummer 10, som nærmest garantert starter oppgjøret på Ullevaal stadion.