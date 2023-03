Klart for kvartfinale – historisk kveld i Roma

En rekke norske fotballkvinner er i aksjon i kvartfinalene i Champions League. – Veldig bra for Norge, sier landslagssjef Hege Riise (53).

LANDSLAGSTRIO: Guro Reiten (t.v.), Emilie Haavi og Caroline Graham Hansen (t.h.) skal trolig i aksjon for sine lag i kvartfinalene i Champions League denne uken.

21.03.2023 17:44

Tirsdag er hun på plass på Stadio Olimpico når Roma møter Barcelona i den første kvartfinalen.

– Jeg har ikke fått sett «Caro» (Caroline Graham Hansen) for Barcelona eller Emilie Haavi (Roma) på annet enn TV, så nå benytter vi sjansen og drar for å se disse i aksjon, samt Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), sier Hege Riise.

Det er en historisk kamp, for første gang slipper Romas fotballkvinner til på mektige Stadio Olimpico.

– Det blir veldig stort, jeg kjenner på det nå. Mandag var det allerede solgt 35.000 billetter, sier Emilie Haavi til VG.

SUPERSESONG: Emilie Haavi og Roma er klare for storkamp mot Barcelona.

– Det har vært en drømmesesong så langt. Vi hadde ambisjoner, men ikke forventning om at vi skulle lede med åtte poeng i serien, være i en cupfinale og allerede ha vunnet én cup. Vi har tatt store steg, nå får vi se hvordan vi står mot et av de beste lagene i verden, sier Haavi, glad for at landslagssjefen er på plass.

– Jeg tror det kan bli en opplevelse for Hege også, med så mye publikum og to kvinnelag på Olympiastadion. Den umiddelbare tanken etter trekningen var at Barcelona ikke var laget vi håpet på nå, men det blir en veldig spennende uke med returmøte på Camp Nou. Jeg tror bare folk gleder seg.

Fakta Kvartfinalene Tirsdag:

Bayern München-Arsenal kl. 18.45

Roma-Barcelona kl. 21.00

Onsdag:

Lyon-Chelsea (kl. 18.45)

Paris Saint-Germain-Wolfsburg (kl. 21.00) Semifinalene: PSG/Wolfsburg-Bayern/Arsenal

Lyon/Chelsea-Roma/Barcelona Vis mer

Landslagssjef Hege Riise håper også å få en prat med Caroline Graham Hansen. Det er snart ett år siden «Caro» spilte landskamp, i 5-1-seieren mot Kosovo i april i fjor. I starten av måneden gjorde 27-åringen comeback for Barcelona med hattrick. Hun ble skadet i en Champions League-kamp 27. oktober.

– «Caro» er tilbake for fullt, spiller kamper og leverer mål og målpoeng. Så har hun sagt i et intervju med TV 2 at hun er positiv til landslaget og drømmer om VM. Jeg har ikke planlagt noen møter, men håper jeg får snakket litt med landslagsspillerne, sier Rise før turen til Roma.

Noen timer tidligere spilles et annet «norsk» oppgjør, Bayern München-Arsenal med Tuva Hansen og Emilie Bragstad i troppen til tyskerne og Frida Maanum som fast inventar på London-laget.

– Dette er fotball på et nivå hvor det er veldig spennende å se spillerne mot hverandre, konstaterer landslagstreneren.

Onsdag er det Lyon-Chelsea og PSG-Wolfsburg. Guro Reiten (Chelsea) er mest aktuell fra start, men både Ada Hegerberg (Lyon) og Maren Mjelde (Chelsea) er tilbake fra skader.

Slik tablået er satt opp er det garantert minst en norsk spiller i finalen i Eindhoven 3. juni. Landslagssjefen håper naturlig nok at flest mulig er med «helt inn».

– Det vil være veldig bra for Norge og landslaget. En ting er at dette er spillere som er ledende for Norge som også har hovedroller for klubblagene sine, og så vil spilletid på høyest mulig nivå være gunstig for landslaget. Da vil vi være bedre rustet for sommerens VM, sier Hege Riise.

– Det vil være en styrke at så mange får spille på det høyeste referansenivået inn mot et VM før vi starter vår oppkjøring og «precamp» etter en pause. Det er en veldig fin oppskrift.

Landslagstrenerne Monica Knudsen og Ingvild Stensland drar til London for å få med seg returmøtene Arsenal-Bayern München og Chelsea-Lyon.