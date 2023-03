Dansk «sammenbrudd og skandale»: – Pinlig

(Kasakhstan – Danmark 3–2) Det så lenge ut som en ny drømmedag for kometen Rasmus Højlund (20). Så raknet Danmark fullstendig mot «lille» Kasakhstan.

26.03.2023 16:58 Oppdatert 26.03.2023 17:19

«Hvilket sammenbrud! Pinligt og ydmygende! Skandale!» skriver Ekstra Bladet.

Danskene ledet komfortabelt 2–0 etter to nye scoringer fra stjerneskuddet Rasmus Højlund. Så gikk de opp i limingen mot et land som aldri har vært i mesterskap.

Danmark på FIFA-rankingen: Nummer 18.

Kasakhstan på FIFA-rankingen: Nummer 115.

Søndagens kamp på Astana Arena i Kasakhstan ble en utfordring for danskene, uten Christian Eriksen, Joachim Andersen og Andreas Christensen. En straffescoring i annenomgangen ga hjemmelaget et visst håp og trykk, men Rasmus Højlunds to scoringer så lenge ut til å bli avgjørende for Kasper Hjulmands menn.

En straffe, en drømmescoring og en kontant heading. Tre mål på 16 minutter snudde alt for den lille fotballnasjonen fra øst.

Sist Danmark tapte en kamp i en kvalik var i november 2021, mot Skottland. Før det hadde de ikke tapt i kvalifisering til EM eller VM siden oktober 2016 – mot Montenegro. Det er også første gang Danmark taper en tellende kamp hvor de har ledet med to mål.

Danskenes kaptein, Simon Kjær, virket paff i intervjuet med dansk TV 2.

– Eh, jeg skal passe på hva jeg sier nå. Vi løper bare etter dem i stedet for å ta vare på ballen i annenomgangen. Det er forskjellen fra den første, sier Kjær til kanalen.

– Dette er pinlig. Man skal ikke lede 2–0 og deretter tape 2–3. Men vi vinner sammen og taper sammen.

– Jeg vet ikke hva det var som skjedde. Det var ikke bra nok. Jeg klarer ikke si noe ennå. Vi må ta ansvar og komme videre fra dette.

HJALP IKKE: Danskenes nye favoritt, Rasmus Højlund (20), fikk lenge gjøre som han ville i Astana. Så snudde Kasakhstan kampen mot alle odds.

Uavhengig av resultatet: En ny superspiss har utvilsomt entret scenen i Fotball-Europa. To nye mål for Danmarks landslag mot Kasakhstan søndag kveld stopper neppe nye klubber fra å speide på 20-åringen.

Atalanta-spiller Rasmus Højlund er født i 2003, skal visstnok løpe 100-meter på under 11 sekunder og sikles på av Arsenal og Real Madrid. Italienske Calciomercato hevder også at Newcastle jakter danskens signatur.

Torsdag kveld, mot Finland, scoret han hat trick. Søndag ettermiddag satte han to nye. På sine 240 minutter med landslagsfotball for Danmark – nøyaktig fire timer – har han scoret fem ganger.

I lørdagens avisutgave av danske Ekstra Bladet hevdet de at Manchester United nå har vist konkret interesse for spissen. De skriver også at Atalanta har satt en prislapp på mellom 450 og 600 millioner norske kroner for spissen.

Højlund selv har heller ikke gjort noe forsøk på å skjule sin beundring for de røde djevlene.

– Siden du spør, så skal jeg ikke skjule det at jeg er en stor Manchester United-supporter, sa han til danske Ekstra Bladet i et intervju i januar.

– Personlig ville det vært noe av det største for meg (å spille for United), men når det er sagt betyr ikke det at jeg ville sagt nei til andre store klubber hvis tilbudene skulle komme, fortsatte 20-åringen.

Førsteomgangen var preget av et litt usikkert dansk lag på et kunstgress i Astana, fire tidssoner foran dansk tid. Men et skremmeskudd da brennhete Rasmus Højlund var det plass til likevel. Et genialt hælspark mellom beinene på Kazakhstans stopper åpnet opp for Joakim Mæhle som misbrukte muligheten alene med keeper.

Men genialitet skulle skapes igjen. Haaland-sammenligningene stopper neppe etter kampens første mål. En lang og presis ball fra Simon Kjær i bakrom ble mesterlig håndtert av Højlund som først brukte fysikk til å brøyte seg gjennom. Deretter fant han fram det fineste av finesser da han lobbet ballen over Igor Shatskiy i Kasakhstan-målet.

Langt mindre hyggelig var det like etterpå da Mikhail Gabyshev traff gressmatten helt ut av det blå – reprisene viste at han etter alle solemerker røk akillesen. En akilleshæl for det kasakhstanske laget var derimot Rasmus Højlund. Like etterpå satte han 2–0 etter at Danmark hadde tråklet seg gjennom forsvaret til vertene og keeper Shatskiy var utspilt.

I annenomgangen fikk Kasakhstan en redusering, etter at Jonas Wind handset på klønete vis i feltet. Baktiyor Zaynutdinov satte straffesparket, og det åpnet veien tilbake for hjemmelaget. Ashkat Tagybergen fulgte opp med et drømmeskudd fra distanse.

Men hjemmelaget nøyde seg ikke med uavgjort. Abat Aimbetov kunne stige til værs for å heade inn matchvinner-scoringen kun tre minutter etterpå. Snuoperasjonen var et faktum.