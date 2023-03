Brann hentet australsk landslagsspiss

Larissa Crummer (27) har signert en toårskontrakt med Brann.

TIL BERGEN: Larissa Crummer, her fra en landskamp mot Tsjekkia i februar.

28.03.2023 11:10 Oppdatert 28.03.2023 11:20

Det bekrefter bergensklubben på sine hjemmesider tirsdag formiddag.

Crummer har de tre siste sesongene spilte for Brisbane Roar i hjemlandet, men flytter nå til andre siden av kloden for å spille for Brann.

– Jeg er utrolig glad for å være her. Jeg har bare hørt positivt om klubben, og gleder meg til å spille i Norge og til å bli kjent med laget, sier Crummer.

– Hun er en kraftpakke av en spiss både i vekst, kraft og topphastighet. Hun vil tilføre oss større bredde i front som gjør oss mindre sårbar og som gir trenerteamet langt større fleksibilitet inn mot de forskjellige kampene, sier sportslig leder i Brann, Aleksander Olsen.

Brann seireåpnet i Toppserien med 2–1-seier borte mot Lyn lørdag:

Spissen har også spilt i USA tidligere, og har notert seg for fire mål på 32 kamper for det australske landslaget.

På landslaget har hun spilt med Tameka Yallop, som kom til Brann og Bergen forrige sesong.

– Jeg er ikke den som gjør mest ut av meg utenfor banen, så det er godt å ha et kjent ansikt her. Spesielt når man er i et helt nytt land, sier Crummer.

Crummer kan få sin Brann-debut når Åsane kommer på besøk til lokaloppgjør lørdag.

Hva skjer denne uken? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport