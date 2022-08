Rasmussen og Finne er kvitt en rival. Nå kan de bli toppscorere.

Sogndal (BT): Brann scorer tre mål i snitt hver kamp. Alt av rekorder kan ryke, spår ekspert.

21. aug. 2022 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Lenge var det en Braut som lå an til å bli Obos-ligaens toppscorer. Men Jonathan Braut Brunes, fetteren til verdensstjernen, er solgt til Strømsgodset etter tolv mål for Start. Det gjør at veien ligger åpen.

– Jeg vet jo at mål og assist er det folk ser på, så det betyr selvfølgelig noe, sier Rasmussen, som har mål om å slå tosifret antall målgivende pasninger. Nå har han seks.