Klopp etter sesongstarten: – Jeg er bekymret

Premier League er bare tre runder gammel. Likevel er enkelte eksperter samstemte: Liverpool har dårlig tid på å få maskineriet til å fungere. Ellers er det for sent med tanke på gullkampen.

fullskjerm neste TØFF START: Manager Jürgen Klopp og resten av Liverpool har fått en tung åpning på den nye Premier League-sesongen. 1 av 4 Foto: PETER POWELL / EPA

25 minutter siden

Tidligere landslagsspiller, Liverpool-legende og nå Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher, var alt annet enn positiv etter 1–2-tapet mot Manchester United mandag kveld:

– Man forventer bare ikke en så dårlig start fra dette Liverpool-laget. De har satt en så høy standard, men er likevel milevis unna City. De må fikse dette kjapt, sier Carragher.

Etter tre serierunder står Jürgen Klopps menn med fattige to poeng. Uavgjort mot Fulham og Crystal Palace – og nå sist et sviende tap for erkerival Manchester United. Et United som selv var i trøbbel.

Forrige gang Liverpool startet en sesong uten seier på de tre første kampene var i 2012/13-sesongen, hvor laget til slutt endte på en syvendeplass.

Opp til serieleder Arsenal er det for øyeblikket syv poeng. Til gullfavoritt Manchester City er det fem poeng.

– Jeg er bekymret for situasjonen vår. Det er ikke enkelt for øyeblikket, men det er hva det er. Vi forbereder oss til Bournemouth, Newcastle og Everton. Vi kan spille bedre, det vet vi. Men vi har også hatt mange gode øyeblikk. Til slutt tapte vi likevel og det må vi akseptere i kveld. I morgen skal vi kjempe igjen, sier Klopp til Sky Sports.

Tyskeren mener det er «åpenbart» at Liverpool ikke har funnet rytmen så langt i sesongen, og mener fraværet av en rekke spillere forklarer mye.

Joël Matip, Thiago Alcântara, Naby Keïta og Diogo Jota er alle skadet, mens lagets nye toppspiss Darwin Núñez er ute med karantene etter sitt røde kort mot Crystal Palace.

– Vi er i en vanskelig situasjon skademessig, med 14–15 seniorspillere tilgjengelige. Vi må sørge for at ingen av dem blir skadet i løpet av uken, for det er ingen reelle alternativer igjen. Det er problemet, sier Klopp og fortsetter:

– Hadde vi spilt litt bedre og hatt litt mer tro på det vi gjorde, så burde vi ha vunnet denne kampen. Jeg vet det høres latterlig ut, men det er sånn jeg ser det. Nå tapte vi, og vi får ta det herfra, sier Klopp.

Liverpool-back Andy Robertson sier til Viaplay at det så klart er en mislykket start på sesongen.

– For oss er dette ukjent terreng. Det er ikke godt nok. Det er ikke i nærheten av den standarden vi forventer av oss selv. Vi må skaffe oss en seiersrekke. Vi må begynne å ta poeng, sier Robertson.

– De første 15–20 minuttene var de definitivt mer på enn oss. Etter målet startet vi å gjøre mer av hva vi ønsket å gjøre, men vi må sette en stopper for at vi må ligge under for å våkne opp. Det kan ikke fortsette å skje.

Liverpool har havnet under i samtlige av de tre første seriekampene denne sesongen.

TUNG KVELD: Andy Robertson (t.v.) og Mohamed Salah tusler av Old-Trafford-matten etter 1–2-tapet for Manchester United.

Her i Norge er Viaplay-ekspert Eirik Bakke helt på linje med Carragher.

– Alarmen ringer. For City kommer ikke til å avgi så mye poeng. Fem poeng bak allerede er mye. Det var ikke Liverpool du så mot Manchester United. Det har vi ikke sett med unntak av en halvtime mot Crystal Palace, sier Bakke til VG.

Bakke var faktisk ikke overrasket i det hele tatt over mandagens Liverpool-smell. Han viser til de to foregående kampene som han betegner som «svake» sammenlignet med den standarden de har satt tidligere sesonger.

Likevel tror ikke Bakke at Klopp gjør store endringer de kommende kampene.

– Jeg tror Liverpool kjører på med sitt mønster. De forandrer ikke på noen ting. Men han må få spillere tilbake, det blir nøkkelen for å spille på den måten de vil. De trenger en Núñez på topp som kan lede an. De må få tilbake identiteten, energien, styrkene deres og presspillet. Da vinner de kamper.